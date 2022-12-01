林榮錦暫辭晟德董座 將赴海外尋併購標的

晟德 (4123-TW) 周三 (30 日) 晚間公告，法人董事改派代表人，董事長林榮錦經董事會解任、暫辭職務，由財務長王素琦接任。晟德表示，林榮錦將尋找國際投資併購標的，赴美國、歐洲、日本等地區接觸隱形冠軍公司，因此暫卸董座。

晟德指出，為落實集團策略願景，2025 年孵育 7-8 家市值達 10 億美元或新台幣 300 億元的生技獨角獸，林榮錦將至世界尋找及併購標的，並借重其生醫產業重整暨併購經驗，實踐集團全球策略布局。

林榮錦強調，國內生技產業最低迷的時刻或許已過去，但深受升息通膨、地緣政治動盪影響，歐美加日等國生技醫藥公司卻不一定如此，很多生技同業希望晟德投資或併購，不過他堅持要確認對方的經營團隊、商業模式與產品技術，且能與晟德集團現有布局進行垂直整合，才能成為較有吸引力的併購標的。

林榮錦規劃，將由晟德發行可轉換公司債，來募資成立規模 20-30 億元的天使基金，投資歐美加日等地區、特別是技術底子深厚的隱型冠軍公司，將不設限於生技業，希望結合新世代技術與亞洲市場，創造更大的商機。

他進一步補充，晟德今年合併玉晟生技後，正式轉型為「生技專業投控」，專注台灣生技產業的育成與扶植，持續引進上下游技術進行整合，未來將擴展至新興產業，如 AI 人工智能、氫能源、電動車與網路電商等。