年僅37歲！全球最大避險基金橋水罕見迎來女掌門

上周全球最大避險基金橋水（Bridgewater Associate）宣布最新人事任命，Karen Karniol-Tambour 正式升任共同投資長，與 Bob Prince 和 Greg Jensen 一起作為正式合夥人，領導投資委員會，她也是橋水自 1975 年創立以來首位女性投資長。

年僅 37 歲的 Karniol-Tambour，2006 年從普林斯頓大學畢業後，就加入橋水。16 年裡，Karniol-Tambour 從基層投資助理做起，憑借出色表現升遷迅速，31 歲時就成為橋水最年輕研究主管，還曾被創辦人達里歐（Ray Dalio）親自選入因應全球金融海嘯的智囊團。

出生於以色列，Karniol-Tambour 在海邊小鎮內坦亞（Netanya）長大，父母分別是主攻心理學和航空航天工程的教授。求學時期，她擅長電腦和物理學，但她在 14 歲那年參加夏令營，激發她對「和平」的思考和嚮往，這也促使她進入普林斯頓大學國際與公共事務學院。

「我有一種刻板印象，認為金融都是在做推介會。」她在 17 歲進入普林斯頓大學時，連股票是什麼都不知道，也從未想過自己要從事金融業。」她說：「我想我會像我父母一樣，成為一名教授。」

這樣的想法被 Karniol-Tambour 的論文導師改變。這位導師是以色列裔美國心理學家 Daniel Kahneman，他把心理學研究和經濟學研究結合在一起，從而成為這一新領域的奠基人，並在 2002 年獲諾貝爾經濟學獎。受導師影響，Karniol-Tambour 見到金融世界更有趣的一面，並在 2006 年畢業後，進入橋水。

在橋水，Karniol-Tambour 的第一份工作是投資助理，與長期擔任橋水聯席共同投資長 Robert Prince 一起研究債券。很快，Karniol-Tambour 就被橋水所從事的事務以及團隊成員身上的智慧吸引。「我被真正具有求知欲的人吸引，他們真的很想知道事情是如何運作的。」她在一次受訪中提到，「我喜歡這樣一個事實：如果你有一個好主意，你可以透過市場驗證它。」

2008 年，次貸危機爆發，達里歐親自建立一個智囊團，23 歲的 Karniol-Tambour 就在其中。後來憑借出色表現，Karniol-Tambour 一路晉升，成為最了解橋水全部投資的少數人之一。

2013 年，Karniol-Tambour 升任投資研究主管，領導橋水那個時代最重要的工作，開創新系統化投資領域，進一步構建橋水投資組合體系。到了 2021 年，Karniol-Tambour 接任可持續發展共同資訊長，與 Carsten Stendevad 一起將可持續性因素與風險和回報結合起來，並在橋水的投資和商業委員會擔任重要主管職務。

如今 Karniol-Tambour 擔任橋水共同投資長，成為華爾街最具影響力投資人之一，這在以男性為主導的華爾街，尤為引人注目。

「這是 Karniol-Tambour 卓越職場生涯中的另一個里程碑。在過去的 16 年裡，她已經成為客戶值得信賴的顧問，也是我們後起之秀的榜樣，以及我們處於新一代最前沿的最重要領導者之一。」共同執行長 Nir Bar Dea 上周四在內部信中表示。

Greg Jensen 在宣布此一任命時說：「從 Karniol-Tambour 大四那年加入橋水時，我就認識她了，對於她始終踐行我們的價值觀，我一直感到很欽佩。我們很幸運能由她來領導橋水，很高興她能與我們的領導團隊更緊密合作。」