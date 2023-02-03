1月我外匯存底創高 央行證實外資大舉進場台股

台灣央行今 (3) 日公布我國 1 月底外匯存底為 5571.43 億美元，較上月底增 22.11 億美元，續創歷史新高，央行外匯局長蔡烱民表示，外資 12 月 (加計盈餘匯出) 共匯入約 60 億美元，而外資持有股債加計新台幣存款餘額也大增 921 億元，外資匯入以「股市」為標的。

央行統計，截至 1 月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 5517 億元，較上月大增 921 億美元，約當外匯存底 99%，也較上月一口氣增 16 個百分點。

蔡烱民說明，1 月各主要匯率對美元呈現上漲，目前情勢也是國際美元走弱，觀察外資匯入國內都是進入股市，匯市交易中，外資占比約 70%，並以股市為主要投資標的。

據央行統計，歐元 1 月兌美元升值 1.75%、英鎊升值 2.46%、澳幣升值 3.87%、日圓升值 1.85%、星元升值 2.34%、人民幣升值 3.18%，反觀美元指數下滑 1.38%；在外匯存底投資運用收益和主要貨幣對美元匯率變動下，外匯存底持續創高。

新台幣自 1 月以來轉強，本周以來更是強勁升值已升約 2%，對此，蔡烱民說明，匯市波動本來就是上上下下，不會只看一個月，重申只要市場變動較大，必要時央行會有調節，這幾日匯市偏強原因在反映放長假效應，加上市場預期聯準會鷹派態度緩和。

對於股市轉強，全球股市多呈現買大於賣的情形，蔡烱民認為，通膨走勢仍是不確定因素，雖今年通膨有望下滑，但經濟成長看起來也下修，市場方向仍不容易判斷。

蔡烱民進一步提到，市場一般預期今年聯準會升息會接近尾聲，甚至有望在年底看到降息，對金融市場的壓力漸緩，惟匯率很難純粹以利差來解釋，例如，美元和日圓利差持續存在，但日圓已見轉強。

觀察各國外匯存底，中國最新統計至 12 月底來到 3.1277 兆美元，月增 102 億美元，日本來到 1.1039 兆美元，月減 13 億美元，瑞士 8499 億美元，月增 170 億美元，沙烏地阿拉伯 4349 億美元，月減 125 億美元，香港 4041 億美元，月減 30 億美元。

而南韓最新公布 1 月來到 4056 億美元，月增 66 億美元，印度至 1 月 20 日來到 5064 億美元，月增 82 億美元。