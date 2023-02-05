〈台股風向球〉外資狂敲創17年單周最大量 選股不選市續走多

台股兔年開紅盤跟進國際股的腳步補漲，一周來強彈達 669 點，周線連 4 紅，隨著多方人氣快速回籠並站穩萬五關卡，法人認為，本周技術面雖見短線過熱，但外資買超創下 17 年來單周最大量，有利大盤驚驚推進，惟 1 月營收陸續公告、終端需求低迷，再加上美股上周五轉弱，預料將是選股不選市的偏多整理格局。

上周大盤呈價漲量增態勢，尤其外資在集中市場大買 1196 億元，成最大多頭軍，創 2006 年以來單周最大買超量，其中，聯電獲買達 17.6 萬張最多，其次為台積電 11.37 萬張、國泰智能電動車 6.36 萬張、華新 5.3 萬張、元大台灣 504.35 萬張、緯創 4.17 萬張、群創 4 萬張、友達近 3.7 萬張、力積電 3.5 萬張，台新金 3.37 萬張。

若就金額來看，台積電獲外資加碼 614 億元最多，聯電則是 86.3 億元，合計晶圓雙雄獲外資資金進駐 700 億元。

投信則是在集中市場買超近 70 億元，同樣買超聯電最多達 5.45 萬張，其次有友達、英業達和新唐均超過 8000 張，康舒近 8000 張，開發金、金居、智原和台半在 6000 張上下。

美國 1 月非農就業數據出乎意外強勁，市場憂心聯準會升息力道難以減緩，導致上周五美股四大指數走弱，尤其那斯達克和費城半導體指數分別跌 1.59%、1.9%，法人提醒，目前終端需求仍疲軟，加上美國仍處在升息循環中，投資人應留意科技股在漲多後，短線恐震盪加劇。

本周國內也有不少重要法說將登場，包括譜瑞、力旺、友達、精測、穩懋等，對產業的展望將牽動相關供應鏈走勢。

永豐金證券指出，從籌碼來看，外資新年度起積極買超，再加上月 KD 領先在去年 12 月就翻揚，趨勢改變的徵兆明顯，反映美國通膨逐漸走緩，聯準會無須進一步收緊貨幣政策，升息循環已近尾聲。

不過，技術面上，雖大盤短中期均線均呈多頭排列，但年線仍在下探，且扣抵位置是 2022 年初的 18000 點附近高位，因此要年線翻揚，恐怕要等到第二季。

另一方面，台股自 11 月初觸底迄今漲近 3000 點，幅度超過 20%，而本波段由年初起漲，歷時一個月，幅度也有 10%，技術指標已處超買區，短線留意過熱。