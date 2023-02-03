三大法人買超台股100.71億元 外資連14買累計逾2500億元

台股今 (3) 日開低，電子、金融權值股早盤湧現賣壓，指數一度挫逾 90 點，但隨著台積電止穩，帶動大盤跌勢收斂，終場翻紅小漲 7.5 點，收在 15602.66 點，續創逾 7 個月來收盤新高。三大法人共買超 100.71 億元，外資已連 14 買，累計買超金額超過 2500 億元。

台股周線連 4 紅，累計本周上漲 669.73 點。觀察三大法人籌碼動向，外資今天續挺台股，加碼買超 115.99 億元，為連續第 14 個交易日買超，累計回流 2503 億元；投信續買 4.08 億元，為連 5 買；自營商維持賣超，共賣 19.24 億元。三大法人合計買超 100.71 億元。

台積電今天熄火，一度跌至 536 元，但午盤獲得買盤支撐，回到平盤附近拉鋸，終場小漲收 542 元；電子股漲跌互見，日月光投控逆勢勁揚近 3%，大立光、台達電獲資金點火漲逾 1%，聯電、鴻海、廣達則震盪走低；ABF 載板大廠欣興、南電賣壓沉重，股價重挫 3-4%。

信驊昨天超車大立光躍居股王後，今天噴出一根漲停，達 2500 元，創 8 個多月新高，旭隼、亞德客 - KY 兩檔千金股也上漲 1-2%，譜瑞 - KY 收漲逾 1%，距離千元大關只差一步，而力旺、創意、嘉澤、富邦媒等賣壓偏重，股價震盪走跌。

航運股表現有撐，貨櫃三雄中以萬海漲逾 1% 較強勢，台船、漢翔等也表現不俗。金融股相對有壓，國泰金、富邦金、兆豐金跌逾 1%，不過，玉山金、台新金、永豐金等仍收漲。