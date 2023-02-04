iRent會員個資外流數擴大認定 信用卡沒有遭盜刷疑慮

和泰車 (2207-TW) 旗下國內共享汽機車最大品牌 iRent 日前發生會員個資外流疑慮，對此，和泰車今 (4) 日再次向大眾致上萬分歉意，並擴大認定可能受影響會員數為 40 萬餘名，不過，會員重要的金融資料完全無外流風險。

和泰車說明，此事件發生原因為─內部用來記錄應用程式 Log 檔的暫存資料庫，因未適當阻擋外部連線，導致該資料庫可能遭外部專業資訊人員使用特定工具及技巧，進入資料庫內查詢近三個月的會員異動資料。

該暫存資料庫曾紀錄個資包括會員姓名、電話、地址、經遮蔽的信用卡資訊 (排除盜刷疑慮)、身分證、生日、Email、緊急聯絡人、申請會員上傳照片檔 (經編碼)，有遭外部查詢可能，對此，iRent 表達最深摯歉意，已通知有風險用戶留意，並委請外部專業資安公司監控是否有會員資料流出。

iRent 自 1/31 與 2/1 於官網及 APP 發布聲明後，隨即於 2/1 晚間以電子郵件通知有風險的客戶，並給予時數折抵券慰問，此時並未有任何會員資料遭詐騙或冒用之情事，導致消費者發生實質損失。

iRent 初步發現可能受影響幅度用戶為 14 萬名，但基於資訊安全最高防護原則，並確保會員消費權益及防堵詐騙，擴大認定有個資風險對象為該「暫存資料庫自啟用以來，所有可能受影響之 40 萬餘用戶均納入本次對應範圍」，品牌將持續監測會員個資是否遭受侵害。

iRent 強調，發生資安缺口的暫存資料庫，僅保存經遮蔽的信用卡資訊 (如信用卡部分卡號)，完整卡號資訊儲存於銀行端，無外流疑慮與風險。

後續 iRent 除執行主機系統弱點掃描及滲透掃描，針對 App 部分也已進行源碼掃描，確保客戶交易過程全程採用 SSL 安全加密，並著手進行加殼處理。

除向主管機關提報改善計畫外， iRent 將協請第三方專業資安單位展開事件調查，以最高標準升級資安防護，用更嚴謹態度管理用戶資料、妥善保管與運用。