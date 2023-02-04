谷歌請求法院駁回廣告商集體反壟斷訴訟

谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 今日要求法院駁回多家廣告商提交的集體反壟斷訴訟。

多家廣告商最初在 2021 年對谷歌提起集體訴訟，指控谷歌濫用在數位廣告領域的主導地位。後來，加州聖何塞的 BethLabson Freeman 法官駁回該項訴訟。

與此同時，法官也保留原告再度提起訴訟的機會，表示原告需要澄清他們認為谷歌壟斷了哪個市場，並進一步解釋為什麼谷歌拒絕支持競爭對手的廣告系統是反壟斷行為，因為反壟斷法規並沒有要求企業要幫助競爭對手生存。

針對廣告商提起的集體訴訟，Alphabet 表示，提交集體訴訟的 6 家廣告商並不能聲稱他們因谷歌廣告交易系統 (Google Ad Exchange) 而遭受損害，因為他們沒有參與其中。

此外，Alphabet 也表示，這 6 家廣告商中有 5 家在簽署服務條款時，就已經放棄了對谷歌起訴的權利，該條款中要求糾紛應通過具有約束力的仲裁來獲得解決。Alphabet 也因此請求法院駁回廣告商所提出的訴訟。

谷歌在全球各地面臨越來越多反壟斷審查，包括去年初歐洲法院維持 2018 年裁定，谷歌利用眾多行動裝置產品搭載的旗下安卓作業系統，來強化自身在網路搜尋市場的壟斷地位，重罰 43.4 億歐元。該次上訴失敗讓谷歌大受挫折，但仍打算向歐盟最高法院提出上訴。

印度競爭委員會 (CCI) 先前也曾指控，谷歌利用其線上搜尋引擎和安卓應用程式商店等市場主導地位，來保護其瀏覽器 Chrome 和 YouTube 等應用程式，並判罰款 1.62 億美元。但谷歌表示決定對 CCI 的裁決提出上訴，因為該裁決對信任安卓安全功能的印度用戶和企業來說是一大挫折，而且可能會提高行動裝置成本。