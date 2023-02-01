傳馬斯克考慮為推特增加支付系統 狗狗幣單日大漲13%後回落

馬斯克 (Elon Musk) 入主 Twitter (TWTR-US) (推特) 之後，傳出正在考慮為 Twitter 添加支付系統後，狗狗幣周二 (31 日) 一度大漲 13%，先前一個巨鯨地址突然增持 4.5 億枚狗狗幣，提振狗狗幣交易量翻倍。

周三狗狗幣自 0.098 美元高點回落，截至台北時間 13:56，暫報 0.0924 美元。

根據鯨魚監測服務 Dogecoin Whale Alert 數據，一頭神秘的狗狗幣鯨魚已經轉移了超過 4.5 億枚代幣，價值超過 4050 萬美元。此後，他於周二深夜再將約 2.8 億枚 DOGE 分散至其他錢包。

這段期間，狗狗幣在 24 小時內的交易量激增近 94%，產生近 14.3 億美元的交易量。

馬斯克是著名的狗狗幣支持者，其電動汽車製造商特斯拉於 2021 年底，開始在其網站上接受狗狗幣付款，允許在特定產品付款。 馬斯克還暗示 SpaceX 可能很快會接受 DOGE 付款。

他在入主 Twitter 之後，有報導稱，為了幫助推特創造新的收入來源，Twitter 已開始申請監管許可，並設計在系統上引入支付功能所需的軟體。

消息人士稱，Twitter 的一個團隊還在創建一個保險庫，用於安全地儲存支付系統收集的用戶數據。