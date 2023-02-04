傳美國FTC將向亞馬遜提起反壟斷訴訟

《華爾街日報》報導，知情人士透露，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 正準備向電子商務巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 提起反壟斷訴訟。

目前尚無法確定 FTC 將對亞馬遜哪些業務提起訴訟，而且訴訟時間無法不確定。亞馬遜和 FTC 拒絕置評。

最初，FTC 在川普執政期間就已經開始針對亞馬遜進行調查，該公司曾因涉嫌在平台上較多支持自家商品而使外部賣家受到不公平對待而遭受到指控。報導指出，FTC 一直在審查亞馬遜 Prime 訂閱服務的搭售策略。

亞馬遜在去年 12 月與歐盟就 3 項反壟斷調查達成和解，亞馬遜順利解決歐盟對其使用買家數據的擔憂，進而避免高達其全球營收 10% 的天價罰款。

主管市場競爭的歐盟執行委員 Margrethe Vestager 表示，歐盟執委會決定接受亞馬遜給出的承諾，這些承諾解決歐盟對該公司在電商市場上的競爭擔憂。亞馬遜則表示樂見歐盟反壟斷機構接受。

美國司法部和 FTC 正在對四大平台進行調查。司法部已 2 次起訴 Alphabet 旗下的谷歌，1 次是關於其搜尋業務，另 1 次是關於廣告技術。

另外，FTC 已對 Meta 收購 Within Unlimited 提起訴訟，主張該收購行動違法，若允許 Meta 獲准收購將影響市場競爭，並補充 Meta 已經擁有熱門 VR app「Beat Saber」。不過，近日知情人士透露，加州北區聯邦地區法院 Edward Davila 法官在保密的法庭判決中駁回了 FTC 的請求。