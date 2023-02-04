動視暴雪同意向SEC支付3500萬美元 和解工作場所不當行為指控

美國證券交易委員會 (SEC) 周五 (3 日) 表示，電玩遊戲開發商動視暴雪 (ATVI-US) 同意支付 3500 萬美元的和解金，針對「對收集和評估職場不當行為報告的工作未充分控制，以及違反聯邦舉報人保護規則」的指控換取和解。

SEC 主任 Jason Burt 表示，動視暴雪對工作環境不當行為的投訴既未依規定收集也未進行分析。更甚者，阻止前僱員針對有違反證券法的行為與委員會人員直接溝通，這不僅是糟糕的公司治理行為，更是違法行為。

針對不當行為的指控，動視暴雪並未承認或否認，而係以和解金結束一項針對動視暴雪 2018 年至 2021 年標準的調查。

根據《華爾街日報》2021 年報導，動視暴雪執行長 Bobby Kotick 知悉公司有涉嫌性行為不當的報告，其中涉及強姦，但當時公司發言人回應，公司不會把每一個不當行為報告都上報 Kotick，也不會預期他更新所有人事安排。

然而，SEC 的裁決並未明確提及 Kotick 或一些員工的性騷擾指控。動視暴雪去年 3 月已以 1800 萬美元的代價和解性騷擾訴訟。

根據 SEC 文件，動視暴雪要求大量簽署離職協議的員工，倘若接獲監管機構試圖聯繫，必須立即知會動視暴雪，若這些員工自己欲投訴也必須知會公司。SEC 稱此要求違反了聯邦舉報人保護措施。

SEC 裁決指出，動視暴雪自 2020 年到 2022 年採取措施加強處理員工投訴的程序。

動視暴雪發言人周五表示，正如 SEC 裁決所言，公司已加強關於工作場所報告的披露流程，並更新了離職同意書內的措辭。