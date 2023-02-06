因應國防開支增加 丹麥政府擬取消一國定假日 哥本哈根湧現數萬抗議人潮

國防開支增加 丹麥政府擬取消一國定假日 哥本哈根湧現數萬抗議人潮 (圖片:AFP)
國防開支增加 丹麥政府擬取消一國定假日 哥本哈根湧現數萬抗議人潮 (圖片:AFP)

丹麥政府擬立法取消國定假日「偉大祈禱日」，以籌措資金應對國防開支的增加，但此舉引發民眾不滿，周日 (5 日) 數萬人聚集在哥本哈根發動示威抗議。

該抗議活動由丹麥最大工會所組織，他們反對廢除「偉大祈禱日 (Great Prayer Day)」，該假日為基督教節日，在復活節後的第四個星期五，其歷史可追溯至 1686 年。

組織抗議活動的工會估計至少 5 萬人參加該活動，為丹麥十多年來最大規模的示威活動，但當地警方並未提供群眾人數估計。

取消該假日的提議在去年 12 月提出，旨在協助增加稅收，因應烏克蘭戰爭爆發後國防開支的增加，也是該國新政府社福模式全面改革計畫的一部分。

該政府提議提前 3 年至 2030 年實現北約國防開支佔 GDP 2% 的目標，而實現該目標需要追加 45 億丹麥克朗 (6.54 億美元) 預算，若取消該國定假日就可帶來更高稅收，可用以支付該預算中的大部分。

然而，工會、反對派立法者和經濟學家質疑該提案的效果。一些經濟學家主張，取消該國定假日不會產生長期效果，因為勞工會找其他方式調整工時。

丹麥勞動市場上，工資、工時主要由高組織的工人和企業主團體之間的集體協議規定，不受國家干預。

然而，國會席次略多的新政府表示，將不顧任何反對意見推動該法案通過。

根據經濟合作暨開發組織 (OECD) 的數據，丹麥人工作時間少於歐洲大多數國家勞工。

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