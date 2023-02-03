〈長科*法說〉去年Q4獲利年減逾3成 全年EPS 3.01元衝新高

導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (3) 日公布去年第四季財報，由於客戶需求降溫，長科 * 純益也年減逾 3 成，約 3.9 億元，每股純益 0.42 元，但若以全年來看，稅後純益達 28.16 億元，仍呈現大幅成長，並創下歷年新高，相當於賺進 7.5 個資本額，每股純益 3.01 元。

長科 * 第四季營收 33.38 億元，季減 9%，年減 9%，毛利率 28.1%，季減 3.4 個百分點，年減 5.9 個百分點，營益率為 18.6%，季減 3.9 個百分點，年減 2.3 個百分點，稅後純益 3.9 億元，季減 58%，年減 34%，以每股面額 0.4 元之股數計算，每股稅後盈餘 0.42 元。

長科 * 去年營收 144.31 億元，毛利率 30.4%，營益率 21.6%，稅後純益 28.16 億元，皆創下歷年新高，如以股票面額每股 0.4 元之股數計算，每股稅後純益 3.01 元，相當於賺進逾 7.5 個資本額。

以製程區分，長科 * 去年蝕刻製程的營收比重為 44%，沖壓比重 56%，與前年相當，產品組合中，IC 導線架佔比 36%、QFP 23%、Discrete 19%、QFN 16% 及 Pre-mold QFN 6%，其中 QFP 比重年增 6 個百分點，是成長最顯著的產品線。

觀察應用別，長科 * 去年車用營收比重為 42%、工業 19%，分別比前年的 32% 和 15% 攀升，3C 佔比為 36%，較前年 48% 下滑。