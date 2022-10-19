〈長科*法說〉前三季獲利超越去年全年 估明年Q1景氣落底

導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (19) 日召開法說會，並公布第三季財報，受惠匯兌收益、需求維持高檔，稅後純益 9.39 億元，創單季新高，累計前三季 24.26 億元，超越去年全年 17.14 億元。

展望後市，董事長黃嘉能表示，產業景氣谷底還沒到，預期明年首季觸底，看好車用及工控將帶動明年本業營業利益持續成長。

展望第四季，長科 * 預期，以新台幣兌美元匯率 31.3 元假設，營收 30.9-32.5 億元，季減 12-16% 區間，毛利率約 28-30%，營益率 19.5-21.5%，較上季的 31.5%、22.5% 下滑。

長科 * 表示，目前 IDM 訂單能見度較高，尤其車用方面訂單持續熱絡，相關業績第四季有機會持平或小增，不過，中國封測廠受封控影響，需求相當疲軟，台灣客戶也持續調整庫存，預估明年首季才會落底。

展望明年，黃嘉能預期，明年首季營收季減幅，會較今年第四季收斂，全年營業利益成長機率也高，正向看待本業成長，特別是新開案的車用訂單，多會在明年下半年發酵。

至於報價方面，黃嘉能重申，儘管目前有報價壓力，但由於全球僅存的導線架剩下沒有幾家，產品價格並沒有往下調，強調會與客戶合作維持整體價格穩定。

長科 * 第三季營收 36.84 億元，季減 2%，年增 11%，毛利率 31.5%，季增 0.7 個百分點，年增 3.3 個百分點，稅後純益 9.39 億元，季增 20%，年增 64%，創單季新高，以每股面額 0.4 元計算，單季每股基本純益 1.01 元。

長科 * 累計前三季營收 110.93 億元，年增 22%，毛利率 31.1%，年增 7.4 個百分點，稅後純益達 24.26 億元，年增 117%，以每股面額 0.4 元計算，每股稅後純益 2.59 元。