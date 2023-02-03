外資續買超台股115億元 再敲進晶圓雙雄3.26萬張

台股今 (3) 日由多方推升指數震盪向上，終場收紅上漲 7.5 點，或 0.05%，終場指數報 15602.66 點，全場成交值 2372.73 億元，三大法人合計買超 100.71 億元，其中外資續買超 115 億元，再敲進台積電 (2330-TW) 及聯電 (2303-TW)3.26 萬張，賣超以金控股居多。

今天集中市場外資及陸資買超 115.89 億元，投信買超 4.08 億元，自營商賣超 19.26 億元，在期貨市場方面，外資交易淨口數爲 918 口，未平倉合約口數爲多單 9327 口。

今天集中市場外資及陸資買超較多的個股爲，聯電、台積電、日月光投控、宏達電、緯創、臺企銀、聯合再生、台船、旺宏、台達電；今天集中市場外資及陸資賣超較多的個股爲，鴻海、中信金、國泰金、友達、統一、裕隆、欣興、群創、第一金、富邦金。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，智原、開發金、康舒、新唐、聯電、欣興、永豐金、仁寶、榮成、宏碁。今天集中市場投信賣超較多的個股爲，技嘉、第一金、華新、中鴻、中信金、森崴能源、鴻海、華通、遠東新。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，康舒、群創、開發金、華新、台灣高鐵、華孚、國光生、和康生、遠東新、華航。今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，聯電、友達、旺宏、華邦電、長榮航、南茂、裕隆、南電、景碩、盛達。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股大盤目前由多方掌控，加以在權值股護住指數同時，也掩護中小型股展現活潑的走勢。