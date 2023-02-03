華碩報捷 八度榮登《財富》全球最受推崇公司

品牌大廠華碩 (2357-TW) 繼日前在美國消費性電子展 (CES) 奪下 7 座 CES 創新獎後，今 (3) 日再傳捷報，八度入列美國《財富》雜誌 2023 全球最受推崇公司排行榜，於創新、社會責任、產品服務品質等項目表現出眾。

華碩董事長施崇棠表示，很榮幸獲得《財富》雜誌肯定，邁向嶄新的 2023 年，華碩將持續以堅強的企業文化，發揮眾智、開拓新局，朝數位新世代備受推崇的科技創新領導企業願景邁進。

華碩發揮設計思維以使用者為中心，開創諸多無與倫比的產品，除穩踞全球第一的主機板、電腦、螢幕、顯示卡與路由器外，旗下研發設計團隊也將動能推向軟體、雲端計算、AIoT 解決方案。

全球最受推崇公司排行榜是由《財富》雜誌攜光輝國際 (Korn Ferry) 調查完成，初始選定 1500 家的候選企業，後依照行業種類遴選決賽入圍者，再由高階主管、董事和分析師依長期投資價值、企業社會責任、雇主品牌等九項標準進行評分，企業得分須在行業排名前 50% 方能入榜。

營運方面，華碩去年面對經濟、疫情、地緣政治等多重挑戰，產業需求大幅動盪，坦言營運環境是相當艱困的一年，不過全年品牌營收達 4964.68 億元，年減 0.71%，仍創下歷年次高。

展望今年，華碩預期，經濟面及產業面的不確定性將延續至 2023 年上半年，後續產業則可望從谷底逐漸回升。

華碩強調，庫存調整也已近最後階段，從品牌價值與產品競爭力角度來看，華碩主機板、顯示卡、電競筆電、創作者筆電仍持續擴大領先優勢，並對 2023 年設定逐季改善經營成果、持續超越產業成長率的營運藍圖，同時逐步深化對 AIOT、商用電腦與資料中心等新領域長期布局。