台灣大花蓮愛心志工銀髮宴 疫後第一次陪伴長者歲末圍爐

睽違三年，台灣大哥大今 (13) 日再度攜手一粒麥子基金會，疫後首度實體舉辦「第 16 屆台灣大哥大花蓮愛心志工銀髮宴」。過去兩年因疫情嚴峻，台灣大以「志工家訪」結合「視訊送暖」取代圍爐，降低染疫風險，今年盼到疫情解封，63 位台灣大志工代表再次前往花蓮，手把手陪伴一粒麥子鳳林、光福中心共 39 位長輩到超市採買年菜，以及圍爐、唱歌跳舞和揮毫。

出發前透過「微樂志工」平台向同仁募集的 123 份年節禮品更是在 5 天之內就迅速完成！同時還有 261 位行動不便無法外出的長輩，台灣大也每人準備 1,000 元禮券，讓 300 位多數獨居的長輩一起感受溫暖的年味。

「第 16 屆台灣大哥大花蓮愛心志工銀髮宴」以兔年為諧音，發想主題「Nice 兔 meet you, Happy 兔 gether！」，傳達久別重逢的思念，更別開生面創造 4 個第一次，包括疫情後一粒麥子基金會全台首場重啟圍爐；台灣大志工第一次進入日照中心，了解長輩生活環境；第一次在鳳林、光福日照中心內四個不同場地同步圍爐；第一次透過線上直播，串聯不同場地圍爐的長輩，用科技擁抱愛。

台灣大哥大副總經理暨基金會執行長劉麗惠表示，台灣大自 2008 年起，每年農曆年前都會發動 100 名志工集體到花蓮舉行「愛心志工銀髮宴」，送暖給 100 位獨居長輩，200 多人齊聚一堂的歡樂場景因疫情嚴峻而中斷了兩年，但志工仍以視訊問候，疫情終會過去，溫暖仍舊繼續，今年志工乘載台灣大 16 年來不間斷的熱情前往花蓮，像兒女、孫子陪伴日照中心阿公、阿嬤到超市採買，並共享圍爐之樂。台灣大也發揮科技力，在鳳林、光福日照中心內四個不同圍爐場地，架設螢幕實況轉播，透過線上串聯，讓長輩與志工用科技 Nice 兔 meet you，也 Happy 兔 gether！

台灣大今年三度邀請原住民藝人團體「黑旋風」，到場獻唱《月亮代表我的心》及快節奏經典嗨歌《熱情的沙漠》、《青蘋果樂園》等，長輩聽到熟悉的音樂興奮地一起高歌，志工也在旁伴舞，氣氛相當歡樂，有些長輩好幾年沒見到志工和「黑旋風」，更直接大聲告白「我愛你」、「好想你們每年都來」，讓志工群好感動，也和長輩相約明年見。

志工也自編舞蹈動作帶動唱，播放點閱破億次的黑眼豆豆名曲《Don’t You Worry》，以及比莉與周湯豪歌曲《什麼都不必說》，兩代同堂共同引領阿公、阿嬤們跟著音樂又唱又跳，即使有些長輩不良於行、坐在位子上，雙手仍隨節奏搖擺，活動筋骨更放鬆心靈。另外，志工也陪同長輩揮毫，其中一位朱爺爺繪畫功力了得，被志工盛讚是「鳳林張大千」。進入摸彩橋段，台灣大為 39 位長輩抽出電鍋、電烤箱及烘碗機等生活必需品，讓活動達到另一高潮，長輩樂開懷。

一粒麥子基金會董事長呂信雄表示，感謝台灣大哥大在因為疫情暫停兩次實體圍爐後，願意再回到花蓮陪伴弱勢長者們一起過好年，在一些地區的客家習俗中，滿 16 歲代表進入成年的階段，對於台灣大能長達 16 年持續與一粒麥子基金會一起陪伴長者，表達由衷地謝意。

現年 84 歲的阿花阿嬤曾參加銀髮宴，她雖然患有高血壓、心臟病、失智症及嚴重骨質疏鬆症，有些不良於行，但樂觀開朗的個性，讓她持續往健康之路復健，再次看到台灣大志工來拜訪，她不僅認得人，更開心的與晚輩話家常。另外，高齡 93 歲、在場年紀最長的溫爺爺也出席活動，志工開心的陪他聊天吃飯，也祝福溫爺爺身體健康呷百二。

台灣大連續 16 年推動關懷花蓮長輩活動，累計共有超過一千五百人次以上的志工參加，其中更有 4 位志工全勤。已連續 16 年擔任志工的劉秉中表示，過去兩年因疫情改線上活動，所以今年特別期待能恢復實體圍爐，與長輩面對面的互動，相信長輩也很期盼這樣的互動溫度，一年一次的陪伴真的只是個人很小的付出，但帶著滿滿的關懷，讓長輩能有美好的回憶，是很值得堅持做的事情。