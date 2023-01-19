快對統一發票 9-10月期1000萬特別獎還有4張等待得主現身

新年除舊布新也別忘了找找有沒有發票忘記兌獎。根據財政部公布的資料，去 (2022) 年 9-10 月期的特別獎 (1000 萬元) 還有 4 張中獎的得主尚未現身，另有 2 張特獎 (200 萬元) 中獎發票至今也還沒被兌領。

財政部提醒，去年 9-10 月期中獎的統一發票最晚必須在今 (2023) 年 3 月 6 日前完成兌領，以免與獎金擦身而過；另外，去年 11-12 月期的統一發票將如期在 25 日 (大年初四) 開獎。

根據財政部公布的中獎清冊，1000 萬特別獎中獎未領的發票，有消費者只花 48 元在高雄市岡山區的統一超商買飲料就對中千萬元大獎；另外 2 張則分別由桃園市觀音區的萊爾富超商、新北市三重區的摩斯漢堡所開出，消費金額約 100 多元，就獲得財神爺眷顧喜中千萬大獎。

另外，由台南市東區崇明路「名宇有限公司」所開出特別獎發票，消費者花費 14800 元購買「特黴素抗生素骨水泥」醫材，至今也還未見得主現身領獎。

至於 200 萬元特獎的未領發票目前還有 2 張等得主現身，根據財政部公布資料，2 張發票消費金額都不到百元，其中一張由苗栗縣竹南鎮飲料店開出的發票，消費者只花 31 元買飲料就中了 200 萬元特獎；另一張則是由位在彰化縣中華路中油所開出，消費者花費 80 元加油。

去年 9-10 月期統一發票特別獎 1000 萬元中獎號碼是「11174120」，特獎 200 萬元中獎號碼「59276913」；另外，頭獎 20 萬元共有 3 組中獎號碼，分別是「18079936」、「20591738」、「64500205」。

