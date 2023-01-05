中國調整防疫措施 12月財新服務業PMI升至48

最新數據顯示，中國去年 12 月財新服務業採購經理人指數（PMI）升至 48，顯示政府調整防疫措施帶動服務業景氣回升。

財新傳媒與標普全球周四（5 日）發布的數據顯示，去年 12 月財新服務業 PMI 為 48，較去年 11 月高 1.3 個百分點，但仍低於臨界點。

去年 12 月財新中國製造業 PMI 下降 0.4 個百分點至 49，降至近三個月來最低。服務業好轉程度大於製造業下降幅度，帶動當月財新中國綜合 PMI 上升 1.3 個百分點至 48.3。

財新中國製造業 PMI 走勢與國家統計局一致，服務業 PMI 和綜合 PMI 則與官方不同調。國家統計局公布的去年 12 月製造業、服務業 PMI 分別回落 1 個、5.7 個百分點至 47、41.6，均降至 2020 年 3 月來最低，綜合 PMI 隨之降至 42.6。

中國政府調整防疫措施，帶動服務業市場信心回升，去年 12 月服務業經營預期指數反彈至 2021 年 8 月來最高。企業普遍預期，疫情好轉和防控措施鬆綁，將支撐銷售和經營活動回升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，去年 12 月政府發布疫情防控「新十條」，進一步調整疫情防控措施。短期內感染人數激增，對社會生產生活秩序產生較強衝擊，如何統籌疫情防控和經濟社會發展，再次成為重中之重。

王喆說，中央經濟工作會議定調，目前經濟回升基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大。政府確立未來要把恢復和擴大消費擺在優先位置，這需要改善社會心理預期、提振發展信心，也需要各項政策協調配合，穩固就業基本盤，切實提高民眾可支配收入。