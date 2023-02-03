聯合國經濟學家：中國經濟將強力帶動全球景氣復甦

在中國政府調整防疫政策後，聯合國經濟學家拉希德（Hamid Rashid）表示，中國經濟今年在帶動全球經濟成長方面，將發揮重要作用。

拉希德周三在發布旗艦報告《2023 年世界經濟形勢與展望》後表示，今年中國可望在刺激全球經濟成長方面發揮重要作用。他說：「我認為中國具備所有經濟復甦的必要因素，我們對中國經濟復甦非常樂觀。」

拉希德相信，今年中國經濟將復甦，因為中國的政策「在正確軌道上」，財政和貨幣政策「在正確方向上」。

「跟其他開發中國家不同的是，中國保持強力財政政策和貨幣政策，所以從財政和貨幣來看，中國都有強力支持。」拉希德說。

拉希德表示，中國經濟發展具備良好條件。特殊優勢是相對較低的通貨膨脹，即使在其他國家商品價格大幅上漲情況下，中國的通膨也保持在較低水準。

考慮到中國經濟對世界其他地區的重要性，這位經濟學家還指出，中國既是大宗商品消費國，也是旅遊商品消費國，對世界各國具有重大影響力。

以旅遊業為例，中國遊客是馬來西亞、泰國、印尼等東南亞國家的主要收入來源。拉希德表示：「歐洲現在也依賴中國遊客，中國在全球旅遊業扮演非常重要的角色。」

另據馬來西亞《星報》報導，今年中國經濟將帶動亞太經濟增長。

穆迪投資者服務公司表示，在印度、印尼及日本經濟成長放緩情況下，中國經濟復甦，有助於亞太未來一到兩年的成長優於大多數地區。

整體而言，該研究公司預估，亞太地區大多數主要經濟體的經濟活動將恢復正常，隨著中國調整疫情防控措施，中國經濟活動將持續加速。