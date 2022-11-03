〈財報〉派樂騰虧損超過預期 對假日季展望悲觀

派樂騰 (Peloton)(PTON-US) 公布第 1 財季虧損超出預期，因為聯網健身產品營收的急劇下降超過訂閱收入的成長。

該公司在周四 (3 日) 盤前交易下跌超過 17%。截至周三 (2 日) 收盤，該公司股價今年以來已下跌約 75%。

根據 Refinitiv 的數據，這家健身設備製造商的表現與華爾街的估計相比如下：

●每股虧損 1.2 美元，差於預期的虧損 64 美分

●營收 6.165 億美元，低於預期的 6.501 億美元

與去年同期相比，營收下降了 23%。派樂騰預估假日購物季的營收財測在 7 億美元至 7.25 億美元之間，雖較上季成長，但遠低於分析師預期的 8.74 億美元。

該公司表示：「鑑於宏觀經濟的不確定性，我們認為近期對聯網健身硬體件的需求可能仍將面臨挑戰。」

派樂騰 CEO 麥卡錫 (Barry McCarthy) 在財報聲明中表示，該公司的轉虧為盈是「進行式」。該公司一直在努力應對疫情紅利的終結，當時封鎖刺激了家庭健身風潮。今年，該公司在麥卡錫的領導下進行了重大的領導層變動、大規模裁員和擬訂新的業務戰略。該公司已經超越直接面對消費者的業務模式，改與其他零售商合作，並採取訂閱模式。

訂閱收入從去年的 3.041 億美元增加到 4.123 億美元。與此同時，聯網健身產品營收從 5.01 億美元降至 2.042 億美元。毛利率為 35.2%，基本符合預期，較上季的負 4.4% 大幅改善。

派樂騰財報顯示會員總數為 670 萬，高於去年的 630 萬，但低於上季的 690 萬。麥卡錫曾表示，該公司希望有朝一日能達到 1 億會員。

該公司還強調其自由現金流有所改善，為負 2.463 億美元，而上季為負 4.119 億美元，去年同期為負 6.519 億美元。派樂騰希望在本財年下半年實現收支平衡。

麥卡錫最近的舉措之一是決定透過亞馬遜 (AMZN-US) 和迪克體育用品 (DSG-US) 銷售飛輪和跑步機。該公司還開始對二手飛輪進行認證，並在全美擴展其飛輪租賃計劃。而且，與希爾頓 (HLT-US) 合作，在全美約 5400 家酒店的健身中心安裝飛輪。