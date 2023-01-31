〈財報前瞻〉中國停工+疫情銷售熱潮退燒 蘋果Q1恐創2019年來首次營收下滑

分析師預期，蘋果 (AAPL-US) 本周四 (2 月 2 日) 美股盤後公布的會計年度第一季 (12 月季度) 營收將創 2019 年以來首次較去年同期下降，而這有幾個促成因素。

中國新冠封控期間，蘋果當地主要組裝工廠停工數周，導致高階 iPhone 產量不足，許多地區顧客早在 11 月就發現，蘋果無法承諾聖誕節準時配送 iPhone。

蘋果當月罕見向投資人示警，稱生產問題將導致出貨量低於先前預期，引起追蹤該股的分析師調降預估。

瑞銀分析師 David Vogt 本月報告指出，停工的衝擊在 11 月初至中旬間達到頂峰，因為交貨時間拉長到極限程度，美國市場需等待 34 天才能取得 1 部 14 Pro 和 14 Pro Max，而中國顧客更得等上 36 天之久。

Refinitiv 調查的分析師預估，蘋果第一季營收略高於 1210 億美元，但略低於去年同期的 1239 億美元。

但這並非蘋果獨家問題，PC 和智慧手機市場正在下滑，因為投資人消化新冠疫情時期的銷售熱潮，且各家廠商正想方設法削減成本，為潛在經濟衰退做好準備。

IDC 數據顯示，智慧手機市場第四季出貨量下降 18%，創下該市調機構追蹤以來最大降幅。PC 市場第四季下降 28%。但許多投資者認為，即使市場收縮，蘋果也能技壓群雄。

摩根士丹利分析師 Erik Woodring 本月稍早報告指出，「雖然消費者需求狀況仍是近期擔憂，但我們相信蘋果模式的基本驅動力依舊毫髮無傷，即不斷增長的安裝基礎和每用戶支出，蘋果生態系統的實力和穩定性仍遭低估。」

根據 Refinitiv，華爾街對蘋果 2023 會計年度第一季 (12 月止) 業績預期：

營收：1211.9 億美元

每股獲利 (EPS)：每股 1.94 美元

iPhone 營收：682.9 億美元

iPad 營收：77.6 億美元

Mac 營收：96.3 億美元

其他產品營收：152.6 億美元

服務營收：206.7 億美元

蘋果第二季財測

蘋果自 2020 年來，以新冠疫情大流行造成不確定性為由，沒有發布財測，但仍會提供一些數據，以利分析師了解其表現。

隨著供應情況改善，投資人想知道，iPhone 14 Pro 第一季缺貨的問題是否會推動會計年度第二季 (3 月為止的一季) 的需求。

根據市場普遍預期，分析師預估第二季銷售略超過 980 億美元，較去年同期增長。

摩根士丹利 Woodring 上周報告指出，由於 iPhone 需求從 12 月季度推至 3 月季度，蘋果 3 月季度營收下降速度應該低於季節性，但消費電子支出背景仍充滿挑戰，平板電腦、個人電腦和更多可自由支配的產品（即可穿戴設備）都持續面臨需求阻力。

倘若全球消費者因面臨升息和儲蓄縮水而信心受挫，那麼蘋果可能向投資者示意 3 月季度將放緩。

瑞銀 Vogt 認為，蘋果不會像新冠疫情爆發前那樣發布詳細財測，但其針對全面產品的需求評論將抱持謹慎態度。

若蘋果高層評論溫和，投資者可能會審視蘋果的服務部門，因該業務具有獲利且多年來一直強勁增長。 然而，第四季 App Store 支出與其他數據顯示，App Store 增長顯著放緩，儘管分析師對問題嚴重性看法分歧。

App Store 是蘋果服務業務最大一塊，另外還包括線上訂閱、保固維修和搜尋授權費用等。D.A. Davidson 分析師 Tom Forte 認為，倘若 Apple TV+ 和 Apple Music 在蘋果整體營收占比提高，蘋果股價可望獲推升。

根據 Refinitiv 的估計，蘋果第一季服務部門營收預估達到 206.7 億美元，增長率為 5.9%。

考量蘋果大部分營收來自海外，強勢美元是否會繼續傷害蘋果也是分析師關切重點。在 12 月為止一季，英鎊、加元和日元兌美元走貶，蘋果高層此前表示，強勢美元將拖累銷售增長 10 個百分點。