〈財報前瞻〉中國停工+疫情銷售熱潮退燒 蘋果Q1恐創2019年來首次營收下滑

分析師預期，蘋果 (AAPL-US) 本周四 (2 月 2 日) 美股盤後公布的會計年度第一季 (12 月季度) 營收將創 2019 年以來首次較去年同期下降，而這有幾個促成因素。
中國新冠封控期間，蘋果當地主要組裝工廠停工數周，導致高階 iPhone 產量不足，許多地區顧客早在 11 月就發現，蘋果無法承諾聖誕節準時配送 iPhone。
蘋果當月罕見向投資人示警，稱生產問題將導致出貨量低於先前預期，引起追蹤該股的分析師調降預估。
瑞銀分析師 David Vogt 本月報告指出，停工的衝擊在 11 月初至中旬間達到頂峰，因為交貨時間拉長到極限程度，美國市場需等待 34 天才能取得 1 部 14 Pro 和 14 Pro Max，而中國顧客更得等上 36 天之久。
Refinitiv 調查的分析師預估，蘋果第一季營收略高於 1210 億美元，但略低於去年同期的 1239 億美元。
但這並非蘋果獨家問題，PC 和智慧手機市場正在下滑，因為投資人消化新冠疫情時期的銷售熱潮，且各家廠商正想方設法削減成本，為潛在經濟衰退做好準備。
IDC 數據顯示，智慧手機市場第四季出貨量下降 18%，創下該市調機構追蹤以來最大降幅。PC 市場第四季下降 28%。但許多投資者認為，即使市場收縮，蘋果也能技壓群雄。
摩根士丹利分析師 Erik Woodring 本月稍早報告指出，「雖然消費者需求狀況仍是近期擔憂，但我們相信蘋果模式的基本驅動力依舊毫髮無傷，即不斷增長的安裝基礎和每用戶支出，蘋果生態系統的實力和穩定性仍遭低估。」
根據 Refinitiv，華爾街對蘋果 2023 會計年度第一季 (12 月止) 業績預期：
- 營收：1211.9 億美元
- 每股獲利 (EPS)：每股 1.94 美元
- iPhone 營收：682.9 億美元
- iPad 營收：77.6 億美元
- Mac 營收：96.3 億美元
- 其他產品營收：152.6 億美元
- 服務營收：206.7 億美元
蘋果第二季財測
蘋果自 2020 年來，以新冠疫情大流行造成不確定性為由，沒有發布財測，但仍會提供一些數據，以利分析師了解其表現。
隨著供應情況改善，投資人想知道，iPhone 14 Pro 第一季缺貨的問題是否會推動會計年度第二季 (3 月為止的一季) 的需求。
根據市場普遍預期，分析師預估第二季銷售略超過 980 億美元，較去年同期增長。
摩根士丹利 Woodring 上周報告指出，由於 iPhone 需求從 12 月季度推至 3 月季度，蘋果 3 月季度營收下降速度應該低於季節性，但消費電子支出背景仍充滿挑戰，平板電腦、個人電腦和更多可自由支配的產品（即可穿戴設備）都持續面臨需求阻力。
倘若全球消費者因面臨升息和儲蓄縮水而信心受挫，那麼蘋果可能向投資者示意 3 月季度將放緩。
瑞銀 Vogt 認為，蘋果不會像新冠疫情爆發前那樣發布詳細財測，但其針對全面產品的需求評論將抱持謹慎態度。
若蘋果高層評論溫和，投資者可能會審視蘋果的服務部門，因該業務具有獲利且多年來一直強勁增長。 然而，第四季 App Store 支出與其他數據顯示，App Store 增長顯著放緩，儘管分析師對問題嚴重性看法分歧。
App Store 是蘋果服務業務最大一塊，另外還包括線上訂閱、保固維修和搜尋授權費用等。D.A. Davidson 分析師 Tom Forte 認為，倘若 Apple TV+ 和 Apple Music 在蘋果整體營收占比提高，蘋果股價可望獲推升。
根據 Refinitiv 的估計，蘋果第一季服務部門營收預估達到 206.7 億美元，增長率為 5.9%。
考量蘋果大部分營收來自海外，強勢美元是否會繼續傷害蘋果也是分析師關切重點。在 12 月為止一季，英鎊、加元和日元兌美元走貶，蘋果高層此前表示，強勢美元將拖累銷售增長 10 個百分點。