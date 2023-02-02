台灣意美汽車拚今年供貨穩定 Q2導入WRX

進口車商台灣意美汽車今 (2) 日發表 SUBARU 品牌年度發展計畫，除了宣布全新旗艦運動休旅 Forester GT Edition 正式在台上市，也預告全新 WRX / WRX Wagon 性能跑房車，有望在第二季導入國內車市，全年拚供貨穩定。

去 (2022) 年 SUBARU 總掛牌數 324 台，以 Forester 為銷售主力，展望 2023 年，台灣意美表示，今年致力實現供貨穩定的目標，並持續帶來豐富產品陣線，以滿足各種消費者的生活型態。

其中，備受許多熱血車迷關注的全新 WRX / WRX Wagon 性能跑房車，台灣意美預告，有望在第二季導入台灣市場。

Forester GT Edition 運動旗艦版在 Forester 車系以原先產品特性作為基礎，主打更具運動化跑格氛圍，並搭載同級唯一 SAWD 對稱式全時四輪驅動、Boxer 水平對臥引擎、SGP 全球模組化底盤和 EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統等，售價 132.8 萬元起，較入門款的售價約高 7 萬元。

隨著國內進口車市越來越多新車型導入，可預期品牌間的競爭將更加白熱化，但消費者的選擇也更豐富。