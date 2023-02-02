盤中速報 - 原相(3227)急跌-2.21%報110.5元，成交1,978張

原相(3227-TW)近5分K跌速2.21%，02日09:24報110.5元，成交1,978張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
原相(3227-TW)近5日股價上漲11.85%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲6.41%。櫃買指數上漲4.27%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+822 張
- 外資買賣超：+895 張
- 投信買賣超：-193 張
- 自營商買賣超：+120 張
- 融資增減：+430 張
- 融券增減：+33 張
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