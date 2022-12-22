聯邦快遞大砍40億美元成本 分析師：已經止血 但得再多砍一些

聯邦快遞 (FDX-US) 削減成本近 40 億美元的計畫已見成效，但分析師認為，不明確的經濟凸顯出聯邦快遞還有必要進行更多削減措施。

在聯邦快遞公布收益下降程度比預期小時，Stifel 分析師 Bruce Chan 表示該公司「已經止血了」。此前聯邦快遞財報顯示，公司靠飛機停飛、關閉辦公處、停止偏郊地區周日送貨，以及貨運部門員工放無薪假等作法，壓低成本。

Chan 說：「未來還有很多事要做。」但 他也補充，削減幅度過大恐怕危及未來成長。

聯邦快遞公布財報後，周三 (21 日) 股價上漲 3.43%，收每股 169.99 美元，遠低於該股 52 週高點 266.79 美元。

聯邦快遞自 9 月以來一直承受壓力，因其當時下調預測，引發公司史上最大單日跌幅。

摩根士丹利分析師 Ravi Shanker 報告指出，聯邦快遞第二季 (11/30 止) 削減成本的程度「超越了不斷惡化的市場狀況」。

但分析師認為，聯邦快遞仍面臨重大障礙，尤其是因應電商需求返回疫情大流行前的正常水準、全球經濟衰退威脅，以及顧客不滿該公司有史以來最大幅度漲價的情況下。

分析師表示，對沃爾瑪 (WMT-US) 和寵物用品銷售商 Chewy (CHWY-US) 等提供送貨服務的大型零售商來說，僅電商重啟就是一大難題，但這些都只是外部問題。

聯邦快遞一直表現不及 UPS (US-US)，因為 UPS 靠精簡、更精簡的運營結構中榨取更多利潤。聯邦快遞已有計畫整合截然不同業務，重振長期陷入困境的歐洲業務，並安撫維權投資者 D.E. Shaw。



Susquehanna 分析師 Bascome Majors 認為，從聯邦快遞周二發布的 2023 年獲利預測來看，意味著該公司已經「找到底部」。

Evercore ISI 分析師 Jonathan Chappell 表示：「現在一切就看執行階層怎麼做了。」