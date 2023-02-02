美國開始扣押中國進口鋁製品 為第四種遭制裁新疆貨

根據全球航運巨擘馬士基 (AP Moller-Maersk)，美國海關已經開始扣押從中國進口且可能涉及強迫勞動的鋁製品，以新疆地區為主要產地，代表繼棉花、番茄、多晶矽之後，鋁已成為美國鎖定來自新疆地區的第四種產品。

根據馬士基周二 (31 日) 在官網上發布的建議內容，美國海關與邊境保衛局 (CBP) 已針對這類產品發布「扣押通知」，並補充說明主要鎖定的可能是汽車零件使用的鋁。

根據法律事務所 Miller & Chevalier，美國海關對鋁製品發布扣押通知的時間點約落在去年 12 月底或今年 1 月初，執法依據為總統拜登在 2021 年底簽署立法的「防止維吾爾人強迫勞動法」(UFLPA)。該法規定，企業必須出具文件，說明從新疆採購或在新疆生產的產品不涉及強迫勞動。

馬士基說：「企業要進口鋁製品或士含有鋁的商品，應該主動確認遵守 UFLPA 的規定。這包括對供應鏈進行實地核查 (DD)，並執行法規遵循計畫。」

美國制裁行動對國內鋁市場的影響預料不大。貿易數據顯示，美國從中國進口的原鋁幾乎是零，每個月進口的鋁附加價值產品也不到 2.4 萬公噸。

倫敦金屬交易所 (LME) 的鋁期貨周三收黑，下跌 0.5%，顯示對市場並無立即影響，但實體交易員表示，他們還在設法釐清海關當局規定的範圍。