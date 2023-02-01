脫離傳統電網 ECL推首座氫能資料中心解決方案

3D 列印數據中新新創 EdgeCloudLink (ECL) 近日推出首座模組化氫能源資料中心方案，將使用混凝土列印的模組化數據中心，由氫燃料電池組提供動力，以氫氣為燃料，最快 9 個月內便能實現氫能資料中心的夢想。

部分市場人士預期，要將資料中心脫離傳統電網需要 2-10 年的時間，不過，ECL 執行長 Yuval Bachar 認為，最快 9 個月便能實際實現，且該資料中心 100 平方公尺內將能容納 4000 台伺服器。

市場也關注，氫能資料中心可靠度程度，Bachar 表示，此氫能資料中心將能達 6 個 9 的可靠度。ECL 設計的氫能資料中心每區塊皆包含資料中心邏輯設計、安全性、散熱與燃料加熱，以及伺服器。

Bachar 認為，ECL 資料中心的總成本將比傳統資料中心低約 30%，主因在於氫燃料與傳統電網電力相比的成本，額外的樽節成本來自於資源規劃和模組化電源模組。

ECL 是美國《降通膨法案》中受惠廠商之一，目前已接受 Molex Ventures 和 Hyperwise Ventures 的注資，取得資金 700 萬美元，ECL 預計，首座廠房設施將今年第二季啟動。

不過，ECL 氫能資料中心仍面臨一項缺點─高溫，氫氣這類低溫液體在高溫下儲存可能具有挑戰性，尤其是南德州、亞利桑那州、南加州、新墨西哥州和南佛羅里達州等地區這些較高溫的地區。