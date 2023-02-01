外資連三日加碼聯電 累計張數衝破12.3萬張

台股今 (1) 日終場強漲 154 點，收最高 15420 點，收復年線，外資續站買方，鎖定晶圓代工族群，包括台積電、聯電與力積電，其中，聯電買超張數約 2.7 萬張，自兔年開紅盤以來，累積買超張數更高達 12.3 萬張，高居外資買超第一名。

三大法人合計買超 121.98 億元，外資買超 102.53 億元，已連 12 買，投信也續買 7.92 億元，自營商也買超 11.54 億元，為連 8 買；期貨方面，外資也加碼多單 1645 口，未平倉多單口數達 4234 口。

觀察外資買超對象，晶圓代工包括聯電、台積電、力積電，三家合計買超張數就達 4.2 萬張，也看好原物料傳產個股，包括中鋼、華新，分別達 4700、3900 張，其餘如華航、欣興、國泰金也獲青睞。

外資賣超則鎖定金控族群，光賣超前十名就有五名為金控類股，包括開發金、第一金、新光金、中信金與富邦金，張數皆超過 5600 張，開發金更破萬張、達 1.2 萬張，鴻家軍也因股價強漲，外資逢高調節，如鴻海、群創張數皆達 6700 張以上。

投信也與外資有志一同，加碼聯電達 1.2 萬張，自營商則與外資、投信對作，小幅調節聯電 800 張，並雙雙減碼長榮航、華航，合計達 9600 張。