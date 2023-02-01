〈聯亞法說〉Q4純益季增14% 全年每股賺3.61元

光通訊廠聯亞 (3081-TW) 今 (1) 日公布財報，第四季稅後純益 1.17 億元，季增 13.9%、年增 2152.8%，每股純益 1.28 元，全年稅後純益 3.29 億元，年減 1.89%，每股純益 3.61 元。

另外，聯亞董事會也決議每股擬配發 3.5 元現金股利，其中 0.5 元為資本公積，以今日收盤價 128 元計算，現金殖利率 2.3%。

聯亞去年第四季營收 6.68 億元，季增 1.1%、年增 92.8%，毛利率 37.1%，季增 6.1 個百分點、年增 13.5 個百分點，營益率 20.08%，季增 5.38 個百分點、年增 19.2 個百分點；稅後純益 1.17 億元，季增 13.9%、年增 2152.8%，每股純益 1.28 元。

聯亞去年營收 23.8 億元，年增 27.1%，毛利率 31.8%，年減 9.15 個百分點，營益率 14%，年減 7.9 個百分點；稅後純益 3.29 億元，年減 1.89%，每股純益 3.61 元。

聯亞表示，去年第四季營收持續成長主要受惠中國電信需求回溫、美系手機客戶營收並未出現季節性調整現象；獲利方面，毛利率在 10、25G 高毛利產品出貨增加帶動下，出現明顯成長。

從去年第四季應用面來看，聯亞電信 (Telecom) 占 35-40%、資料中心 (Datacom) 占 25-30%、其他消費工業約占 35-40%；若以產品別區分，消費 LD、PD 營收各佔 18-20%，10G LD 占 15%，與 25G LD 8-10%、矽光產品 10% 以下、PD/APD 占 33-38%。