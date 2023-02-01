鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估上修至13.37元，預估目標價為194元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對美利達(9914-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.3元上修至13.37元，其中最高估值17.69元，最低估值10.11元，預估目標價為194元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 17.69 18.54
最低值 10.11 12.27
平均值 13.34 14.46
中位數 13.37 14.22

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 40,110,000 42,206,000
最低值 33,700,000 37,095,074.59
平均值 37,295,839.49 40,158,360.88
中位數 37,356,131.66 40,632,283.41

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 15.55 13.36 8.37 5.72
營業收入
(單位：新台幣千元)		 29,391,183 27,072,342 28,243,214 25,852,942

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/9914/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+22.37%

$12,237

原投組報酬率

+13.56%

$11,356

投組標的成分

  • 40%

    虹堡

    5258

  • 20%

    連宇

    2482

  • 20%

    康舒

    6282

  • 10%

    東哥遊艇

    8478

  • 10%

    統一NYSE FANG+ ETF基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞