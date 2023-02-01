鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估上修至13.37元，預估目標價為194元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對美利達(9914-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.3元上修至13.37元，其中最高估值17.69元，最低估值10.11元，預估目標價為194元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|17.69
|18.54
|最低值
|10.11
|12.27
|平均值
|13.34
|14.46
|中位數
|13.37
|14.22
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|40,110,000
|42,206,000
|最低值
|33,700,000
|37,095,074.59
|平均值
|37,295,839.49
|40,158,360.88
|中位數
|37,356,131.66
|40,632,283.41
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|15.55
|13.36
|8.37
|5.72
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,391,183
|27,072,342
|28,243,214
|25,852,942
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/9914/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。