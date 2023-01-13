美利達啟動第三代接班 曾上原接任總座 曾崧柱父子齊力掌舵

自行車、電動輔助自行車產銷大廠美利達 (9914-TW) 啟動第代接班，今 (13) 日由董事會通過由副總經理曾上原接任總經理一職，曾崧柱則專任董事長一職，此一重大人事案將自 2 月 1 日起生效。

美利達新任總經理曾上原爲曾崧柱公子，亦即爲美利達創辦人曾鼎煌長孫，此一人事案也爲美利達啟動第三代接班重要宣示。

1985 年出生的曾上原現任美利達副總經理，曾上原自 2004 年起即進入美利達服務，由基層做起，多年來經過生產製造、採購、產品研發與行銷等部門的完整歷練，熟悉公司集團的整體運作與自行車產業。曾上原近年成功的主導美利達公司的 ERP(企業資源規劃) 電腦系統的全面更新，而為了永續經營與地球環保，現正帶領美利達啟動落實 ESG 的改革大計。

將新任總經理的曾上原本身熱愛自行車運動，身體力行，多次參加鐵人三項競賽，並完成極度艱難的「一日雙塔」520 公里單車自我挑戰。面對後疫情時代的挑戰，曾上原表示，將本著對自行車的熱情，帶領美利達「以誠實穩健，互助熱情的企業胸懷，創造無限競爭力，回饋企業人群。」

1972 年創立的美利達剛歡慶建廠 50 週年，美利達 2022 年全年營收 369.22 億元，創新高，年增 25.62%。芙利達 2022 年前三季營收 263.3 億元，稅後純益 30.85 億元，每股純益 10.32 元。

「2022 台灣最佳國際品牌價值」榜單中美利達品牌價值 4.67 億美元，年增 4%，排名第 10 名。