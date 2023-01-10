自行車廠巨大、美利達及明係 去年營收同創新高

受惠於疫情紅利，自行車廠包括巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) 及明係 (6804-TW) 去年營收同創歷史新高，其中以明係 2022 年營收 33.22 億元，年增 84.72% 的增幅最大。

明係 2022 年 12 月營收爲 3.04 億元，月減 17.7%，年增 16.68%，第四季營收 11.42 億元，創新高，季增 46.61%，年增 86.47%，2022 年營收 33.22 億元，年增 84.72%。

美利達 2022 年 12 月營收 35.08 億元，月減 4.23%，年增 56.93%，2022 年第四季營收 105.3 億元，季增 11.69%，年增 60.22%，2022 年全年營收 369.22 億元，創新高，年增 25.62%。

巨大 2022 年 12 月營收 56.16 億元，月減 26.17%，年減 12.43%，2022 年第四季營收 211.7 億元，季減 18.17%，年增 6.36%，2022 年全年營收 920.44 億元，創新高，年增 12.47%。

巨大集團指出，12 月營收下滑是因工客戶因庫存提高而減少出貨影響，自有品牌方面，捷安特中國內銷及捷安特歐洲公司都有不錯的銷售表現，但捷安特美國公司因去年高基期，加上市場需求趨緩，銷售明顯減少。

巨大 2022 年前三季營收 708.74 億元，毛利率 23.25%，年減 1.46 個百分點，稅後純益達 56.3 億元，年增 16.5%，每股純益 15.01 元。巨大鎖定以 E-Bike(電動輔助自行車)、女性自行車市場及周邊零組件產品的銷售，為主要成長動能。

法人認為，近期全球自行車市場雖有修正，但主要在中低階產品庫存高，高階產品仍有缺貨現象，在高階產品生產領域，在高階零組件交期逐步改善，產值持續加速成長。