鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至20.76元，預估目標價為295元

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2023年EPS預估：中位數由21.01元下修至20.76元，其中最高估值26.3元，最低估值14.74元，預估目標價為295元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|26.3
|30.78
|最低值
|14.74
|16.25
|平均值
|20.33
|26.16
|中位數
|20.76
|26.76
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|120,057,000
|132,320,000
|最低值
|89,613,421.35
|99,827,264.88
|平均值
|101,511,932.88
|114,008,929.73
|中位數
|99,124,173
|113,060,101.55
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|33
|17.24
|13.36
|8.57
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|105,504,286
|77,759,470
|60,744,006
|45,805,746
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2379/financials/ratios
最新相關新聞
- 〈瑞昱法說〉去年賺逾三個股本 今年營運力拚優於去年
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至21.67元，預估目標價為276.5元
- 多頭後續有企圖心，「紅包行情」將展開
- 【新台股龍捲風】 美股跌台股為何會漲?兔年資金會跳來跳去，資金分配好，漲跌無煩惱
- 【產業概觀】台灣醫材產業10大進口項目；當中這3個項目有進口替代的機會！
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。