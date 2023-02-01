熱搜第一！揮別美國性侵醜聞 劉強東回中國了

歷經美國明尼蘇達州涉嫌性侵醜聞後，京東 (JD-US) 創辦人劉強東據傳已返回中國，網友爆料在北京首都機場看到劉強東，另接近劉強東人士透露，劉強東生子後，就立即回國工作。

《新浪科技》報導，接近劉強東人士表示，劉強東在孩子出生後後，就立即回國工作，並稱他對中國經濟與民營企業的發展充滿信心。

劉強東於 2018 年 9 月被控在美國明尼蘇達州涉嫌性侵女大學生，但明州檢察單位在當年 12 月以證據不足做出不起訴決定。劉強東並於去年 10 月與女方當事人劉婧堯和解。

雙方律師團隊在去年 10 月 1 日晚間發出聯合聲明，表示劉強東和劉婧堯於 2018 年在明尼蘇達州的一次偶然事件所造成的誤會，占用大量社會資源，也給彼此家庭帶來困擾。為避免進一步訴訟傷害，雙方決定消除誤會，達成和解，為這次事件畫上句號。

在雙方發布和解聲明後，劉強東當時就自己的所作所為再次向妻子章澤天道歉，並表示將在美國迎來第二子。章澤天隨後也發文回應：「人生總有風雨，但時間永遠向前」。

去年 9 月，有人拍攝到疑似章澤天與劉強東兩人一起現身美國明尼蘇達州明尼亞波利斯市逛賣場，當時許久未露面的章澤天已懷孕，「肚子已經很大」。

章澤天又稱「奶茶妹妹」，是中國清華大學校花，以一張手拿奶茶的學生校服照在網上爆紅。她在 2015 年嫁入豪門，與當大她約 20 歲的劉強東結婚。

儘管劉強東在美官司纏身，但他並未放下京東主導權。去年 11 月，劉強東就發出內部全員信，強調要提升快遞小哥等基層員工的福利待遇，並計劃未來十年投入人民幣數百億元，為員工提供購房無息貸款，並擴大「員工子女救助基金」規模。