劉強東性侵案開庭前和解 向妻子奶茶妹道歉

京東集團 (09618-HK) 創辦人劉強東 2018 年在美國明尼蘇達州傳出涉嫌性侵案，女方當事人劉婧堯提出民事訴訟，此案原定周一 (3 日) 開庭，但雙方律師於當地時間 1 日晚間發出聲明，表示雙方已達成和解。劉強東也向妻子「奶茶妹」章澤天致上歉意。

財聯社報導，雙方律師團隊在美國時間 10 月 1 日晚間發出聯合聲明，指劉強東和劉婧堯於 2018 年在明尼蘇達州的一次偶然事件所造成的誤會，占用大量社會資源，也給彼此家庭帶來困擾。今天，為避免進一步訴訟傷害，雙方決定消除誤會，達成和解，為這次事件畫上句號。

除以上聲明，劉婧堯及其代表和律師不再發表任何評論，雙方也不會出具其他聯合聲明。

不過，該聲明未交代劉強東與劉婧堯之間達成什麼樣的和解內容，另外劉強東與妻子章澤天也分別另發聲明提及該起事件。

劉強東表示：在這裡，我要特別感謝妻子的寬容、支持和陪伴！沒有她，我無法堅持到今天！時間永遠向前，我希望我的生活和工作能夠儘快恢復正常。我們也即將迎來新的小生命， 我會更加珍惜、守護好這個家庭。祝福所有人明天會更好！

章澤天表示：人生總有風雨、但時間永遠向前。

幾天前，網友在明尼蘇達州一家超市拍到劉強東與章澤天一起逛街購物，章澤天明顯有身孕。

2018 年 9 月，劉強東因涉嫌性侵劉婧堯，在明尼蘇達州遭逮捕；同年 12 月，明尼蘇達州檢察官辦公室公布調查結果，表示因證據不足，決定不予起訴。

隔 (2019) 年 4 月，劉婧堯對劉強東提起民事訴訟，索賠 5 萬美元。

而該案自始至終，在提交給法院的案件陳述和聽證會中，兩造對於同一時間所發生的事情描述迥異。劉婧堯指控劉強東意圖傷害、非法限制自由、性侵，而劉強東和他的律師則堅持兩人是在雙方同意的情況下發生性關係。

劉強東的形象因該起性侵疑案而嚴重受創，當年也造成京東股價大受影響。劉強東在 2019 年也以個人原因為由，請辭第 13 屆的全國政協委員。