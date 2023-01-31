〈台股盤後〉權值股翻臉 摜破15300點收全場最低

美股漲多回落，台股今 (31) 日電子權值股普遍拉回，金融指標股疲軟下，指數開低走低，儘管鴻家軍、航運等傳產股逆勢撐盤，指數仍大跌逾 200 點，摜破 15300 點，終場收在今日最低點 15265.2 點，下跌 228.62 點或 1.48%，成交量 2763.21 億元。

觀察權值股今日表現，台積電賣壓湧現，開低震盪走跌，終場收在 522 元，下跌 3.87%；聯發科跌幅近 3%，聯電收在平盤，日月光、廣達、大立光、研華等同步收黑。

不過鴻海傳出與美國龍頭車廠通用汽車洽談代工訂單，股價逆勢走揚，重返百元大關之上，最高至 101 元，惟尾盤漲勢收斂，收在 99.7 元，上漲 1.63%，帶動鴻家軍上工，廣宇、正達、富鼎、台揚等收紅。

華新今日公布 2 月盤價，每公噸最高調漲 7500 元，今日股價持續上攻，收漲逾 4%；電纜族群同步走揚，大亞、華榮勁揚逾半根停板，合機、億泰、大山、華電等站穩盤上。

國際銅價維持高檔，第一銅早盤亮燈漲停鎖住，廷鑫漲逾半根漲停，大國鋼、泰銘表現也不俗。康舒收購工業自動化大廠 ABB 旗下電源轉換事業部門 ABB Power Conversion 全部股權，市場看好併購效益，股價漲幅逾 7%。