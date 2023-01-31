台股跌破15300點 三大法人買超55.23億元 外資連11買

台股今 (31) 日尾盤湧現賣壓，台積電、聯發科等電子權值股跌幅擴大，拖累加權指數走勢，終場下挫 228.62 點，收在全場最低 15265.2 點，摜破年線，台股月線收紅，累計 1 月上漲 1127.51 點。外資今天持續買超台股，已連 11 買，三大法人同站買方，共買超 55.23 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資昨天大舉買超 722 億元創史上單日次高紀錄後，今天再加碼 29.54 億元，為連續第 11 個交易日買超；投信續買 13.09 億元；自營商同步買超 12.73 億元，為連 7 買。三大法人合計買超 55.23 億元。

權王台積電激情褪去，今天股價重挫 3.87%，收在 522 元，聯發科也下挫 2.84%，收在 718 元，日月光投控、南亞科、華碩、研華、大立光、瑞昱、廣達等電子指標股賣壓也偏重，不過，鴻海、國巨、台達電、聯詠、矽力 * - KY 等仍獲資金點火。

航運股今天回神，貨櫃雙雄長榮、陽明上漲超過 1%，散裝航運股新興大漲逾 4%，台船、中櫃、台驊投控、遠雄港均上漲逾 3%。金融股普遍壓回，永豐金、第一金、華南金、元大金下挫 2-3%，富邦金、兆豐金、中信金也都跌逾 1%，開發金收平盤，國泰金小跌作收。

鴻海今天表現有撐，一度重返百元大關，鴻家軍同受買盤青睞，廣宇、正達、台揚、乙盛 - KY、位速、瑞祺電通、榮創等集團股均收紅。面板顯示器族群同樣抗跌，中小尺寸面板廠凌巨一度衝上漲停，群創、彩晶也有近 2% 的漲幅，偏光板雙雄明基材、誠美材都在盤上表現。

隨著資料中心 400Gbps 交換器滲透率上升，400GbE 光收發模組也逐步增量，法人看好相關光通訊廠營運受惠，聯亞今天獲得買盤追捧，股價一度亮燈漲停，達 128 元，聯鈞也大漲逾半根，統新、波若威、大山、光聖、建漢等均在盤上表現。