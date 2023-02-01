升息擊潰股債多頭 勞動基金2022年大虧3529億元

聯準會強勢升息打亂股市多頭，拖累勞動基金績效，勞動基金運用局今 (1) 日公布 12 月及去年投資收益，其中 12 月單月仍虧損 1146.6 億元，累計去年全年虧損達 3529 億元。

進一步看勞動基金各項基金的投資收益，攸關廣大勞工退休金的新舊勞退基金仍持續虧損，新制勞退基金去年累計虧損 2280.3 億元、收益率 - 6.67%；舊制勞退基金全年虧損 708.7 億元、收益率為 - 8.30%。合計勞退基金全年共虧損 - 2989.0 億元、收益率 - 7.00%。

其他包括勞保基金、積欠工資墊償基金同樣難逃虧損，其中勞保基金全年坤損 589.0 億元、收益率 - 7.45%，積欠工資墊償基金全年虧損 3.3 億元、收益率 - 2.27%。

至於就業保險基金、勞職保基金則是少數有收益進帳的基金項目，其中就保基金全年收益數 49.8 億元、收益率 3.32%；勞職保基金全年收益數 2.2 億元、收益率 0.65%。

另外，受委託管理的國保基金、農退基金同樣呈現虧損，其中國保基金全年虧損 289.9 億元、收益率 - 6.38%；農保基金全年虧損 2.1 億元、收益率 - 3.78%。

在基金規模部分，新制勞退基金規模最為龐大，資金規模高達為 3 兆 5947 億元，舊制勞退基金為 9846 億元居次，合計新舊勞退基金規模共 4 兆 5793 億元；包括勞退基金、勞保基金、就保基金等，整體勞動基金 5 兆 5387 億元。

勞動基金運用局表示，去年基金短期績效受市場波動影響而出現負收益，但從長線投資績效來看，勞動基金從 2013 年到 2022 年近 10 年平均投報率仍有 4.05%。

展望後市，由於聯準會 (Fed) 先前曾暗示市場將長時間維持高利率水準，在全球經濟景氣預測下滑，企業調整庫存壓縮獲利，及地緣政治情勢存在諸多不確定性，恐將持續影響股債市場表現。

勞動基金運用局說，市場預期隨升息步入尾聲，景氣可望趨於穩定發展，為來持續關注全球金融市場動態外，也將透過國內外股債及另類資產等項目投資，分散基金的投資風險，降低投資組合波動，以達成增進基金長期投資收益的目標。

