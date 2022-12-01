勞動基金10月轉正賺829億元 累計虧損縮小至4295億元

金融市場回穩，勞動基金 10 月投資績效終於轉正，根據勞動基金運用局今 (1) 日公布投資績效，10 月單月收益數 829 億元、收益率 1.52%；累計截至 10 月底收益數為負 - 4295.6 億元、收益率 - 8.23%。

進一步看各基金投資績效，新舊制勞退基金，兩者截至 10 月底的收益數仍是負數，其中新制勞退基金收益數 - 2759 億元，舊制勞退基金收益數 - 874.8 億元，投資收益率分別為 - 8.17%、-10.24%。勞工退休基金合計收益數 - 3633.8 億元、收益率 - 8.59%。

至於勞保基金截至 10 月底止收益數 - 717.4 億元、收益率 - 9.05%，積欠工資墊償基金收益數 - 5.9 億元、收益率 - 4.09%；另外，就業保險基金、勞職保基金則是少數收益數為正的項目，收益數分別為 59.7 億元、1.5 億元，收益率分別為 4.00%、0.46%。

勞動基金運用局表示，今年以來受市場波及，導致短期績效不佳，但以長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年多平均報酬率為 3.99%，近 5 年平均報酬率則為 4.07%。

勞動基金運用局指出，基金操作短期評價雖受影響產生帳面損失，但長期績效仍屬穩健，且近期隨著金融市場回升，運用績效也逐步回穩。

