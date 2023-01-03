11月股市反彈 勞動基金單月收益回升1913億元

台股去 (2022) 年 11 月大漲 1929 點，挹注勞動基金投資績效回升，根據勞動基金運用局統計，勞動基金單月收益數回升 1913.2 億元，但截至去年 11 月底評價後收益數仍為 - 2382.4 億元、收益率 - 4.54%。

根據勞動基金運用局今 (3) 日公布最新投資收益數據，其中攸關廣大勞工的新、舊制勞退基金，截至去年 11 月底收益數分別為 - 1548.8 億元 (-4.55%)、-482.4 億元 (-5.65%)，兩者合計收益數 - 2031.2 億元 (-4.77%)。

勞保基金截至去年 11 月底收益數為 - 400.1 億元、收益率為 - 5.05%，積欠工資墊償基金收益數同樣繳出負報酬，累計收益數 - 1.8 億元、收益率 - 1.24%；但就業保險基金、勞職保基金則是少數正報酬的基金，截至去年 11 月底收益數分別為 48.6 億元、1.8 億元，收益率分別為 3.24%、0.55%。

勞動基金運用局表示，全球央行升息導致股債下跌，導致勞動基金短線投資績效受衝擊，但以長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年平均報酬率為 4.46%，近 5 年平均報酬率則為 4.77%。

勞動基金運用局強調，勞動基金操作短期評價雖受影響產生帳面損失，惟長期績效仍屬穩健，且近期隨著通膨數據和緩、市場預期聯準會升息腳步可望放緩，隨著金融市場回升，帶動運用績效也逐步回穩。

展望未來，由於全球主要經濟體為抑制通膨而持續升息，經濟成長力道雖或可較為疲弱，但仍可望維持正成長，但要注意，在高利率、高通膨及經濟成長趨緩下，市場仍具不確定性。