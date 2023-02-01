〈台幣〉熱錢再戰2字頭 股匯齊揚一度升抵29.995元

台北匯市昨天上演央行大戰熱錢戲碼，新台幣兌美元匯率 2 字頭曇花一現，熱錢今 (1) 日再接再厲，股匯同步走揚，匯價最高來到 29.995 元，升值 5.7 分，但拋匯力道未如前兩日強勁；台股方面，在買盤回籠下，指數一度上漲 140 點，站回年線及 15400 點關卡。

台北匯市昨天成交爆出天量，在外資、出口商沆瀣一氣拋匯下，新台幣兌美元暌違 5 個多月首見 2 字頭，但央行隨即加大力道阻升，硬是將匯價擋在 30 元之外，終場升幅收斂，以 30.052 元作收。

新台幣兌美元今天以 30.05 元開盤後，再度向上挑戰 2 字頭，盤中一度升抵 29.995 元，但並未超過昨天高點，外資拋匯力道略見縮手，出口商也結束例行性拋匯，加上央行穩匯態度堅定，欲用時間換取空間，將不會輕易棄守 30 元整數關卡。

美國聯準會將在台北時間週四凌晨發表利率決策，市場普遍預計升息步伐將進一步放緩至每次會議 25 個基點。美國勞工部公布，美國 Q4 就業成本指數 (ECI) 上升 1%，增幅是 2021 年 Q4 以來最小，美元指數應聲走跌。

美股四大指數全面收漲，台股今天也在台積電開高帶動下，強勢收復年線，加上金融、傳產回神助攻，指數一度上漲 140 點，最高衝上 15405 點。