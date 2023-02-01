李克強開年視察央行、外匯局 說了哪些重點？

中國務院總理李克強周一（30 日）視察人民銀行、外匯管理局，強調要進一步發揮金融支持宏觀經濟穩定作用，持續提升金融服務水準，保持經濟運行在合理區間，推動高品質發展。

《第一財經》報導，在市場看來，李克強開年視察央行，並召開工作座談會，顯示金融問題的重要性，市場也格外關注考察議題將影響哪些政策。

李克強周一赴中央外匯業務中心，與工作人員交流，外匯存底實現好經營收益表示肯定。截至去年 12 月末，外匯存底規模為 3.12769 兆美元，較 11 月末增加 102 億美元。

李克強說，對外開放是基本國策，中國經濟與世界深度接軌，外匯存底體現國際上與中國展開經貿合作的信心，「匯率穩事關經濟金融大局穩」。他說，這些年，面對多輪外部衝擊，中國外匯存底保持在 3 兆美元以上，人民幣匯率基本穩定，在國際主要幣種中相對穩健，為穩定外貿、金融、經濟提供有力支撐。

中銀證券全球首席經濟學家管濤日前指出，今年人民幣匯率漲跌並非取決於美元強弱和中美利差，而是取決於中國經濟基本面，經濟強則貨幣強。隨著中國政府調整防疫政策和房地產調控措施，國內外普遍看好中國經濟復甦前景，也看好人民幣資產投資價值。

在金融支持實體方面，李克強詳細了解金融服務實體經濟情況。他說，金融是現代經濟的核心，金融改革發展有力支持經濟發展。他並說：「經濟好金融才會好，金融穩定經濟才能穩健。」

李克強表示，加強宏觀調控，堅定實施穩健貨幣政策，因時因勢運用總量和結構性工具，保持流動性合理充裕，增強對重點領域、薄弱環節的支持，為維護宏觀經濟穩定、服務實體經濟發展發揮重要作用。

去年以來，中國央行兩度下調存款準備金率，不斷暢通金融血脈。數據顯示，去年中國社會融資規模增量累計為人民幣 32.01 兆元，比前年多 6,689 億元；全年人民幣貸款增加 21.31 兆元，多增 1.36 萬億元。

與此同時，政府陸續提出貸款延期還本付息、階段性結構性貨幣政策工具，幫助市場主體渡過難關。人民銀行近日印發通知，延續實施碳減排支持工具等三項貨幣政策工具，包括碳減排支持工具、煤炭清潔高效利用專項再貸款，以及交通物流專項再貸款。

東方金誠信用管理（北京）公司資深分析師趙劍松認為，專項再貸款政策的適用對象，正是受疫情衝擊較大的物流企業和個體貨車司機，此舉將進一步增強金融支持交通物流保通保暢的力道，帶動交通物流業高品質發展。