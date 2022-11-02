三星看好摺疊機市場 預估2025年前每年成長80%

韓媒《The Elec》報導，三星行動通訊事業部 (Mobile eXperience, MX) 上月在一場會議上向供應商說明自家的摺疊機戰略，預估 2025 年前，摺疊智慧手機市場將實現 80% 的年均複合成長率 (CAGR)。

三星指出，在南韓市場，20 歲至 30 歲的 iPhone 用戶正快速轉向三星摺疊手機，且換機速度為先前的 3 到 4 倍，且預估有高達九成的摺疊機用戶，下一次換機時將繼續選擇摺疊機型。

消息人士表示，雖然摺疊機市場規模僅占整體智慧手機市場的 1%，但三星認為客戶對其摺疊機型相當滿意，因此預估市場規模有望實現指數型成長。

不過，三星認為想要讓摺疊手機更受歡迎，供應商還需要克服一些挑戰，包含讓手機變得更輕薄、更耐用、解決螢幕摺痕問題、為觸控筆 S Pen 設計收納槽以及改善相機功能等。

三星原先計劃為今年 8 月才剛推出的旗艦摺疊機 Galaxy Z Fold 4 設計 S Pen 插槽，但最終沒有提供，該公司原本還希望在 Fold 4 上搭載更多高階相機模組，最後礙於重量和厚度限制被迫取消。

摺疊機耐用度方面，三星的最終目標是讓旗下折疊機達到與其他旗艦智慧手機同樣的水平。

三星在會議上預期，蘋果將於 2024 年投入摺疊設備市場，但首先推出的會是摺疊筆電和平板，而非智慧手機。