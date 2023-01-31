中華電估今年營收小幅成長 每股純益降至4.45-4.65元

中華電 (2412-TW) 今 (31) 日公布 2023 年合併財務預測，全年營收高標 2227.9 億元，年增 2.79%；稅後純益高標則會降至 361 億元，年減 4.25%，每股純益 4.45-4.65 元；資本支出則因應 IDC 機房等擴建，較去年增加至 353.1 億元。

中華電預期，今年合併營收預測數 2212.7-2227.9 億元，年增 2.1%2.8%，主要是行動通信、寬頻接取、數據網路營收增加及爭取數位經濟新興業務商機。

合併營業成本及費用預測數為 1765.9-1772.9 億元，成長 3.9%-4.3%，由於未來新興業務發展佈局與維持核心業務成長動能，持續強化人才招募及網路建設，使相關成本增加。

營業淨利預測數 446.7-459.9 億元，年減 1.8%-4.6%。稅前淨利預測數 448.6-465.8 億元、稅後純益為 345.5-361 億元。

另外，取得不動產、廠房及設備等資本支出為 353.1 億元，用以維持 5G 競爭優勢與爭取新興商機。與 2022 年相較，增加 18.8 億元，主要為因應未來商機強化擴建 IDC 機房、新建海纜及持續佈建光纖等進行策略投資。

展望今年，董事長謝繼茂表示，將以永續 + 5G + 創新轉型的策略主軸，將 ESG 永續發展融入營運工作，積極建設 5G 網路，以及強化創新轉型，打造公司新的成長曲線，並以個人家庭、企業客戶、國際電信分公司等三大事業群聚焦業務拓展，結合網路技術、資訊技術分公司及中華電信研究院等三大技術群推動營運與技術賦能，厚植核心能力與基礎建設，提升營運韌性。

此外，加強客戶需求洞察，精進人才發展與轉投資經營，掌握包括淨零轉型、5G(含企業專網)、前瞻建設 2.0、疫後時代、智慧應用等商機，進一步推升企業成長。

謝繼茂強調，今年台灣電信產業將因同業合併出現新的競爭態勢，不過 5G 網速與涵蓋品質屢獲國內外肯定，有信心持續站穩行動市場營收市佔率與客戶數市佔率雙冠王的領先地位，並加速拓展 5G 企業專網，進一步推升行動業務營收，並帶動資通訊業務成長。