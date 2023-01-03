〈2022車市統計〉缺車+通膨衝擊 10大車商僅1家成長

台灣去 (2022) 年全年新車掛牌數統計今 (3) 日出爐，車市總銷量 429731 台，年減 4.5%，前 10 大車商僅 1 家成長，僅南陽汽車代理的 HYUNDAI 逆勢成長 14.7%，多數則衰退 2-18% 上下，反映缺車問題。

和泰車 (2207-TW) 不諱言，去年受新冠疫情和戰爭等因素影響，導致原物料短缺，對供應鏈造成巨大衝擊，再加上通膨，台灣車市面臨嚴峻的挑戰。

去年銷售冠軍仍是和泰車代理的 TOYOTA 達 123434 台，年減幅 2.09%，優於整體車市的減幅。

而 HONDA 居次，銷量 27373 台，年減 4.07%；FORD 排第三，為 24675 台，年減 18.77%，NISSAN 緊追在後共 24137 台，年減 13.95%。

前 10 大車商中，以 BENZ 衰退最多達 16.13%，全年共銷出 23383 台，但超越 LEXUS 19327 台、BMW 16718 台。

儘管進口車市飽受缺車問題干擾，和泰車指出，實際上豪華車市場受惠於買氣暢旺，整體購車需求強勁，全年豪華車市場台數來到 94149 台，年增 0.8%。

進入 2023 年後，在原物料成本高漲下，各大車廠已陸續漲價，FORD 也宣布跟進，針對國產車系調漲 2-3 萬元。

由於缺車問題尚未明顯緩解、各車商都在漲價，今年整體車市能否再度轉為正成長，恐仍有變數。