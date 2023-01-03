〈2022車市統計〉TOYOTA這款車連2年最熱賣 前10大銷售榜出現新黑馬

2022 年台灣整體車市銷售衰退 4.5% 至 429731 台，反映缺車問題，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 表示，實際上是供不應求，從各車款來看，TOYOTA 即佔據 10 大熱銷乘用車款的前 3 名，合計有 4 款車上榜，而年度黑馬是 TESLA 的 MODEL3，銷出近 8000 台，一舉拿下第 9 名，並超越 LEXUS 的 NX。

和泰車代理的 TOYOTA 和 LEXUS 品牌去年合計登錄 142761 台，年減 2.7%，不過，市占率 33.2%，則優於前一年的 32.6%，連 21 年稱霸台灣車市龍頭寶座。

圖表：和泰車提供。

TOYOTA 不僅蟬聯國產車、進口車雙料冠軍，COROLLA CROSS、RAV4、ALTIS、YARIS 等 4 款車也榮登全年前 10 大乘用車款之列。

其中， COROLLA CROSS 連續 2 年居冠，今年登錄 39585 台；而日本進口的 RAV4，即便受缺車影響，全年登錄仍繳出 17524 台的佳績，連 15 年稱霸進口休旅車銷售冠軍。

圖表：和泰車提供。

而 LEXUS 品牌雖持續受晶片短缺衝擊，全年減產近 6000 台，導致銷售衰退，不過，和泰車指出，在如此嚴峻的販賣環境下，LEXUS 仍包辦豪華車前 10 大熱銷車款中的 4 台車，分別為第 2 名 (NX)，第 5 名 (UX)、第 6 名 (ES) 與第 7 名 (RX)。

和泰車強調，未來 LEXUS 將導入各級距的新商品，持續搶攻豪華車市場。

另外，和泰車 12 月底剛發表上市的 TOWN ACE 廂車，在市場上擁有高度的討論聲量，接單量已快速突破 5000 張，大幅超越預期，隨著 TOWN ACE 車型等級更加完整，和泰車樂觀看，有望挑戰國內輕型商用車級距第一名。