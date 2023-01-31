〈董監事酬勞揭露〉聯發科2021年每位董監事平均破億元酬勞入袋 稱霸上市公司

證交所今 (31) 日公布 2021 年上市公司董監酬勞支領情況，IC 設計指標大廠聯發科 (2454-TW) 平均每位董監事加上兼任員工酬金 1.05 億元、高居上市公司之冠，也是唯一董監酬勞破億元的公司；護國神山台積電 (2330-TW) 則以 9076 萬 0630 元排名第四。

證交所今天所公布的資料為上市公司在 2021 年第二階段董監事實際支領的酬勞金額，平均每位董監事酬金 (加計兼任員工酬金) 前 10 名中，主要以電子產業為主，前 5 名中半導體產業就包辦 3 名，金控業僅中信金 (2891-TW)、開發金 (2883-TW) 入列，分別位居第 6、第 7 名；另外，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 則分別排名第 8、第 9 名。

若進一步再看前 20 大名排行中，仍然是科技業的天下，主要以半導體、光電、電子零組件、電腦及周邊設備產業為主，金融業僅 4 家金控進榜，依序為中信金、開發金、元大金 (2885-TW) 與台新金 (2887-TW)。

根據統計，第一名為聯發科，平均每位董監酬金加上兼任員工可領取 1.05 億元酬金，國巨 (2327-TW) 以 9905 萬 9202 元居次，第 3 技嘉 (2376-TW) 每位平均酬金為 9681 萬 6992 元，台積電每位董監事約可領取 9076 萬 0630 元；另外，力積電 (6770-TW) 的董監酬金也不錯，平均每位約可領取 7483 萬 5132 元。

唯二擠進前 10 名的金控業中，中信金平均每位董監事酬勞為 7354 萬 2875 元，開發金平均每位董監事酬金約 5552 萬 0517 元。

面板雙虎的友達每位董監事約可領取 5348 萬 4968 元，群創每位董監事 2021 年平均約可領取 5184 萬 9549 元。

另外，晶圓雙雄中的聯電 (2303-TW) 每位董監事平均約可領取 5147 萬 8733 元在上市公司排名第 10。

其他指標個股中，鴻海 (2317-TW) 每位董監事平均約可支領 4963 萬 0167 元，在上市公司排名第 11，大立光 (3008-TW) 每位董監事平均約可支領 4919 萬 9862 元排名第 12。

