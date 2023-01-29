台股兔年開紅盤、聯發科法說、外銷訂單 本周大事預告

台股在休市 12 天後，將在 30 日迎來兔年首個交易日，而經濟部周二 (31 日) 將公布去年 12 月外銷訂單統計結果，預期將呈現連四黑，且全年數據也面臨正成長保衛戰，另外，IC 設計大廠聯發科周五 (3 日) 將召開法說會，市場聚焦六大議題。以下是本周大事預告：

虎年封關休市 12 天 30 日兔年開紅盤

今年農曆春節從 1 月 20 日一路放到 1 月 29 日，不過加上 1 月 18 日、1 月 19 日交割款處理日，台股虎年封關後共休市 12 天，為歷年最長，預計 1 月 30 日兔年開紅盤，市場認為，開紅盤後台股將有機會向上挑戰萬五大關、年線，不過仍須留意台股休市期間國內外重要政經大事。

回顧台股 17 日虎年封關，電子權值股相對熄火，反而由航運、電商、能源概念股接棒點火，大盤終場小漲 5 點，以 14932.93 點封關，金虎年累計下跌 2741 點，但三大法人中，外資連 9 個交易日回補台股。

值得注意的是，分析近 20 年台股交易數據，開紅盤日當天有 14 次上漲，機率高達 70%，而開紅盤日平均漲幅約 0.28%。

聯發科 2/3 法說會登場 市場聚焦六大議題

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 周五 (3 日) 將召開法說會，除公布去年第四季財報，市場也關注六大重點，包括智慧型手機市況、價格競爭策略、3 奈米採用進度、上半年與全年看法、現金股利，以及新事業佈局。

由於近來隨著中國 5G 智慧型手機滲透率達高原期，加上當地解封後需求不如預期，手機整體供應鏈庫存水位也維持高檔，中國品牌廠為去化庫存，對 SOC 拉貨力道也保守，更引發市場對聯發科與高通價格戰的疑慮，因此廠商價格競爭策略將成為市場聚焦重點。

陳建仁、鄭文燦接掌正副閣揆 新內閣預計 31 日走馬上任

行政院長蘇貞昌 19 日在中央政府總預算完成三讀後，再度向總統蔡英文請辭，總統府 27 日也召開記者會宣布，由前副總統陳建仁接任行政院長。

行政院指出，蘇貞昌將在周一 (30 日) 上午召開臨時院會率內閣總辭，並在周二 (31 日) 進行新舊內閣交接。

根據最新公布的內閣名單，副閣揆將由前桃園市長鄭文燦接任、行政院發言人改由內政部次長陳宗彥接任、秘書長則由李孟諺繼續留任；至於財金相關部會中，經濟部長王美花、勞動部長許銘春亦確定留任，金管會主委黃天牧、主計長朱澤民也有望留任。

經濟部 31 日公布去年外銷訂單統計結果

經濟部統計處周二 (31 日) 將公布去年 12 月、全年外銷訂單統計結果，統計處先前表示，受通膨、升息壓力仍高，加上俄烏戰爭、美中科技戰等，都讓全球經濟成長放緩，預期我國去年 12 月外銷訂單將呈現連四黑，全年也恐陷入正成長保衛戰。

統計處估，去年 12 月外銷訂單金額將落在 470-490 億美元，年減 27.8-30.8%，為連續四個月負成長，依此推算第四季金額落在 1525-1545 億美元，年減 19.7-20.8%，全年則將落在 6616-6636 億美元，年減 1.6-1.9%，恐難保正成長。

國發會周五公布景氣燈號 恐續陷低迷藍燈

國發會周五 (3 日) 將發布去年 12 月景氣燈號統計結果，由於 11 月燈號亮出近四年來首顆代表景氣低迷的藍燈，且對策信號分數更陡降至 12 分，下探逾 13 年低點，國發會坦言，11 月分數反映景氣呈現「外冷內溫」的狀況，且觀察全球各國製造 PMI 指數均呈現緊縮，認為 12 月仍需保守，並預期今年下半年整體狀況才可望改善。

值得注意的是，主計總處 18 日公布去年第四季實質經濟成長率 (GDP) 概估值為 -0.86%，較 11 月預測數銳減 2.38 個百分點，主因是商品出口明顯低於預期，並創下 2016 年第二季以來首見負成長，也使去年全年 GDP 概估值下滑至 2.43%，下修 0.63 個百分點，確定無法「保 3」。