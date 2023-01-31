高露潔財測遜色 大摩仍喊加碼：近期股價將拉回 品牌具產品定價力

在摩根士丹利分析師調升高露潔棕欖 (Colgate-Palmolive)(CL-US) 股票評級後，該股周一 (30 日) 收漲 1.8%。

摩根士丹利分析師 Dara Mohsenian 將高露潔棕欖股票評級自「等權重」調升至「加碼」，維持每股 82 美元的目標價。他也將該股評選為摩根士丹利家用品類股中的首選。數日前該股甫因內部銷售成長預測範圍令人失望而走跌。

Mohsenian 周一研究報告提到，該股近期將大幅回跌，在此前該股表現落後於標普 500 指數近 1800 個基點，這為具有結構吸引力的股票提供買點。

高露潔周一上漲 1.8%，收每股 72.88 美元，根據道瓊市場數據，盤中漲 2.7%，為去年 10 月 13 日以來最大漲幅。該股今年迄今下跌 7.5%。

高露潔上周公布第四季業績強勁，營收獲利均略高於分析師預期，但投資者聚焦令人失望的財測數據，導致該股下跌。

消費者近期的未來也存在不確定性，因為通膨能處歷史高位，隨著雜貨、能源等價格的上漲，消費者已感受到通膨對日常生活的衝擊。

高露潔執行長 Noel Wallace 在財報會議上曾表示，宏觀經濟環境前景仍然不穩定，恐影響消費者支出。

Mohsenian 看好該股的另一個原因是高露潔具有強大的定價能力，在通膨墊高成本之際，高露潔有能力全面調漲產品售價，尤其是寵物食品方面，即使售價調漲，考量到寵物消化問題和喜愛程度，寵物主人也不敢貿然更換品牌。