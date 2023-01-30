在英遭索賠30億英鎊 Meta力爭集體訴訟不成案

Facebook 周一 (31 日) 要求倫敦法庭阻止一項價值高達 30 億英鎊的集體訴訟，該訴狀指控這家社交媒體巨頭濫用其主導地位將用戶的個資貨幣化。

Facebook 的母公司 Meta Platforms Inc (META-US) 正面臨代表英國約 4500 萬 Facebook 用戶提起的大規模訴訟。

此案原告法律學者戈姆森 (Liza Lovdahl Gormsen) 表示，Facebook 用戶因使用該平台而必須提供的個資價值沒有得到適當的補償。

但 Meta 表示，訴訟「完全沒有根據」，不應繼續進行。其律師表示，聲稱的損失忽略了 Facebook 提供的「經濟價值」。

戈姆森的律師團周一要求競爭上訴法庭 (CAT) 根據英國的集體訴訟制度對該案進行認定。

是否證明集體訴訟程序的決定將取決於仲裁庭是否決定個別案件可以適當地一起處理，而不是根據其是非曲直。

戈姆森的律師代表克萊斯伯格 (Ronit Kreisberger) 告訴法庭，「Meta 的數據處理方式法違反了對獨占業者濫用行為的禁令。」「毫無疑問，Meta 必須在審判中應訊。」

但代表 Meta 的律師迪梅垂歐 (Marie Demetriou) 表示，這起訴訟錯誤地認為，它可能賺取的任何「超額利潤」都等同於 Facebook 個人用戶遭受的經濟損失。

她在法庭文件中指出，這種方法「沒有考慮到 Facebook 提供的服務的重大經濟價值」。並指戈姆森對潛在索賠者總共損失 30 億英鎊加上利息的計算方式「至少被過度誇大」。