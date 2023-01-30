聯合利華任命亨式前高層Hein Schumacher擔任執行長

聯合利華（Unilever）(UL-US) 周一（30 日）任命 Hein Schumacher 從 7 月開始接替 Alan Joope 擔任執行長一職，此舉受到包括董事會成員和維權股東 Nelson Peltz 在內的投資人歡迎。

現年 51 歲的 Schumacher 去年 10 月重新回鍋聯合利華，擔任非執行董事，目前是荷蘭乳製品企業菲仕蘭（FrieslandCampina）執行長。他在 20 多年前曾任職聯合利華，之後曾在荷蘭零售集團 Royal Ahold NV 和包裝食品製造商亨式（H.J. Heinz）工作。

聯合利華是全球大型消費品公司之一，擁有從洗滌劑到冰淇淋等 400 多個品牌。去年 9 月，聯合利華表示現任執行長 Joope 計劃在今年退休。Joope 去年收購英國藥商葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）(GSK-US) 的消費者保健業務未果，讓他失去一些投資人的信任，其中包括頗具影響力的英國億萬富翁、資產管理公司 Fundsmith 所有者 Terry Smith。

避險基金 Trian Partners 執行長、億萬富翁、維權投資人 Nelson Peltz 表示，自己強烈支持 Schumacher 成為聯合利華新任執行長，期待與其密切合作，已推動重大的可持續利益相關價值。Peltz 在去年年初被曝持有聯合利華股份後，同年 7 月成為該公司董事會成員。

Peltz 表示，自己在 2006 年至 2013 年間擔任卡夫亨式董事時，就對 Schumacher 留下好印象。值得注意的是，華爾街分析師也對這位新任執行長表示歡迎，認為聯合利華需要一個局外人介入。

聯合利華股東之一 Oberon Investments 避險基金經理 Jack Martin 說：「這是外部任命的好消息，期盼能替該公司提供所需動力。」

英國食品零售商 Asda 前執行長、英國皇家郵政（Britain"s Royal Mail）前主席 Allan Leighton 表示，Schumacher 是聯合利華的理想人選，有過去紮根經驗同時又是外部人士。Leighton 還說，Schumacher 精通 ESG，但是以務實和商業的方式。

一些投資人和分析師在過去一年猜測，聯合利華可能會分拆其較弱的食品業務，專注個人用品、美容和家庭護理業務。

不過 Bernstein 分析師 Bruno Monteyne 認為，如果聯合利華有意要出售該項業務，何須雇用一位食品背景的高層。儘管出售食品業務是有可能的，但並非短期的首要任務，聯合利華目前應該希望能任命一位讓公司能在全球範圍內發展更加成熟的高層。